La Junta asegura que los dueños de invernaderos "ya pueden empezar sus inversiones, pues tienen sus actas"

10/05/2018 - 14:45

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha asegurado que los propietarios de invernaderos pueden poner en marcha su inversión para modernizar esas instalaciones, ya que "todos los que lo han solicitado disponen de su correspondiente acta de no inicio", de tal manera que "la actividad no se paraliza en ningún momento".

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

En una pregunta en pleno en el Parlamento andaluz, el consejero ha afirmado que la Junta ha tramitado en el actual marco comunitario (2014-2020) cerca de 19.000 expedientes "para renovar el campo" con ayudas, entre otras, para la modernización de explotaciones, la mejora de invernaderos o la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.

Ello supone que, en lo que ya se lleva del actual periodo (2014-2020), se ha producido un incremento de más del 26 por ciento en el número de solicitudes gestionadas con respecto al marco anterior (2007-2013), cuando fueron 15.000.

Estos expedientes de incentivos para el desarrollo rural son independientes de los 240.000 de media que, todos los años, se tramitan de ayudas directas de la PAC.

El consejero ha hecho referencia expresa a la convocatoria de modernización de invernaderos, de la que ha subrayado que "estamos atendiendo con la atención y el rigor que merecen" las más de 400 alegaciones de los interesados, "que han estado presentando hasta el mes de enero de este año". Los aspirantes a estas ayudas, no obstante, han podido poner en marcha su inversión, ya que "todos los que lo han solicitado disponen de su correspondiente acta de no inicio", de tal manera que "la actividad no se paraliza en ningún momento".

Durante su intervención, el consejero ha recordado que la Junta de Andalucía "ha dispuesto en apenas dos años 139 millones de euros para modernizar el campo", frente a los 100 millones de todo el marco anterior, a lo que hay que unir los 155 millones que se dedican a la incorporación de jóvenes al campo frente a los 40 millones del periodo 2007-2013. Andalucía es así "la comunidad que más recursos dedica a garantizar el relevo generacional".

Sánchez Haro ha advertido de que estos incentivos, "en cualquier caso, son sólo un ejemplo de las medidas ya puestas en marcha por la Consejería para la mejora y transformación del sector agrario andaluz, con 70 convocatorias que han puesto 1.459 millones de euros a disposición del sector cuando aún faltan seis años para acabar el plazo".

Ha añadido que "a esto ha sumado los 1.400 millones de euros anuales que se gestionan en ayudas directas de la PAC, que durante los últimos nueve años se han pagado con antelación".

La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha lamentado que el consejero "se ha quedado 'agustico'" en el sentido de que "anunció una serie de ayudas a modernización, a los invernaderos y no ha cumplido ni una fecha, y es una práctica que se repite".

Bosquet ha lamentado que los agricultores "están esperando y las ayudas no están publicadas, y de pagos ni hablamos" y ha añadido que "además los agricultores están en campaña y necesitan ese dinero".

Por ello, ha pedido a la Junta "rigor" y ser "más ágiles y eficientes", puesto que "no pueden estar los productores pendientes de BOJA para ver cuándo la Consejería publica las ayudas para poder hacer sus explotaciones más competitivas". "Deben ser más eficaces y cumplir los plazos, igual que los agricultores cumplen los suyos", ha añadido.

Ante esas críticas, el consejero ha pedido a Bosquet "seriedad" y que "no se distraiga con genéricos variables", insistiendo en que "la actividad no se paraliza, y los que tienen actas pueden iniciar sus inversiones".

Por ello, le ha pedido que "se deje de populismos baratos" a la diputada naranja y ha asegurado que "hemos ido cumpliendo lo comprometido, tanto ayudas a invernaderos, como ayudas por tornados, que ya sacamos la convocatoria", entre otras. Le ha exigido asimismo que Ciudadanos "no se ponga de perfil y defienda al campo andaluz", aunque ha lamentado que "de las 91 enmiendas a los PGE solo dos son dirigidas a la agricultura andaluza".