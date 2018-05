Policías critican la reubicación de un mando por "querer investigar" tuits de Arce y Ayuntamiento ve "idóneo" el cambio

10/05/2018 - 15:00

Según han explicado a Europa Press desde la asociación policial, el mando policial quería conocer si dichos tuits eran constitutivos de delito, "una práctica habitual de la Unidad antes de acudir a los tribunales; estaba haciendo su trabajo".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Asociación de la Policía Municipal Unificada (APMU) ha criticado este jueves la reubicación del intendente Ángel Rabadán, hasta ahora en la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, por supuestamente querer consultar a la Fiscalía especializada en los casos de Odio y Discriminación los tuits lanzados por la concejal de Ahora Madrid Rommy Arce tras la muerte del mantero Mame Mbaye.

No obstante, el subinspector de la Unidad le manifestó que no era conveniente realizar consulta alguna a la Fiscalía porque no se apreciaba delito en los escritos de Arce, según detalló el diario ABC, unos escritos por los que ya está imputada por injurias la munícipe.

Rabadán cesó en su empeño, habida cuenta también que asociaciones y sindicatos policías habían iniciado el procedimiento judicial oportuno. Días después, cambió de lugar de trabajo a la Unidad de Riesgos Laborales pero no 'motu proprio', han indicado desde APMU, que consideran que apartarle de esta unidad es algo "gravísimo".

"No se puede actuar de manera sectaria, o eres mi amigo o vas contra mí, cuando el intendente sólo estaba haciendo su trabajo. Manuela Carmena tiene que intervenir porque son hechos gravísimos y reiterados contra la Policía Municipal y cesar a Javier Barbero (delegado de Seguridad) y a Rommy Arce", han añadido.

EL AYUNTAMIENTO: "HA REALIZADO UNA LABOR ENCOMIABLE"

No obstante, para el Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid se trata de un cambio de destino habitual, ya que "al igual que en muchas otras unidades existen movimientos de mandos con el objetivo de que Policía Municipal realice sus múltiples labores de la mejor manera posible".

"En el caso de este intendente se le ha ubicado en un lugar idóneo dada su formación como médico. Su labor dentro de la Unidad de Gestión de la Diversidad ha sido encomiable hasta ahora, sin ninguna duda", han confirmado a Europa Press.

Por otro lado, las mismas fuentes municipales han recordado que delitos de odio son algo vinculado a los Derechos Humanos y a la posible discriminación de colectivos vulnerables, tal y como recoge la legislación, "nada relacionado con las posiciones de izquierda o derecha".

"En el caso de Rommy Arce, el propio juez ha descartado delito de odio y si existe algo incorrecto lo determinará el juez, sabéis que respetamos la separación de poderes. Aún así, vivimos en una democracia en la que la libertad de expresión nos permite denunciar racismo, racismo institucional y muchas otras cosas e injusticias más que podamos señalar. Que el colectivo sin papeles sufre discriminación es un hecho del que somos conscientes en este gobierno y en la sociedad", han añadido.