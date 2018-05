El restaurante Muelle 21 presenta este domingo en la Feria del Libro un 'showcooking' sobre Murillo

10/05/2018 - 15:00

El chef del restaurante Muelle 21, Sergio García, ubicado en el edificio del Acuario de Sevilla, ofrece este próximo domingo un 'showcooking' basado en el cuadro 'La cocina de los ángeles' del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo.

Según ha informado el restaurante en un comunicado, el evento gastronómico tendrá lugar desde las 14,00 horas en 'La carpa' de la Feria del Libro. Tal y como ha anunciado Sergio García, se trata de "una demostración práctica de cómo se pueden presentar los platos con nubes y algodones. Jugar con las texturas y el tenebrismo".

En este sentido, el chef ha señalado que "la idea es buscar una similitud entre el cuadro y la forma de trabajar en Muelle 21. El plato que realizaremos estará basado en productos que entraron en España en esa época con elaboraciones actuales realizadas por nuestro equipo. Estos ingredientes entraban por el puerto de Sevilla, muy cerca de nuestra actual ubicación".

En este 'showcooking', Sergio García pretende homenajear al ilustre pintor sevillano y demostrar el nexo de unión entre las artes. Para ello hará una demostración práctica, en donde las texturas que empleará permitirá degustar un original plato, a la vez que sorprenderá su presentación y emplatado.

Muelle 21 es un espacio multidisciplinar en el puerto lleno de innovaciones para sus eventos. Así, a orillas del Guadalquivir, se sitúa en "un enclave histórico único y con unas inmejorables vías de acceso" desde cualquier punto de la ciudad. Vecino del Parque de María Luisa y la monumental Plaza de España y a dos minutos de la circunvalación por autovía de la ciudad.

El embarcadero propio de Muelle 21 permite la llegada de cruceros y 'Team Buildings' acuáticos, además de contar con aparcamiento privado. Igualmente, la amplia terraza exterior principal permite organizar eventos al aire libre, toda vez que también dispone de terrazas independientes donde poder relajarse.

Con respecto a su gastronomía, la oportunidad de contar con cocina propia y no depender de catering externos permite a Muelle 21 contar una amplia oferta gastronómica basada en la utilización de materias primas de primera calidad que cuentan con la certificación andaluza. Se trata de un concepto basado en la cocina mediterránea con un enfoque y presentación más actualizada, en donde no sólo no se quiere perder el alma de los sabores, sino que se pretende potenciarlos.