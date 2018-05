Un profesor universitario pide la "libre absolución de 'La Manada'"

Asegura que "dejarla tirada no es elegante pero tampoco punible"

"Acordarían decir que fue violación para obtener la píldora del día después"

Subió un segundo vídeo para defender su postura "respaldada por sólidas razones"

Luciano Méndez Naya, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela

Luciano Méndez Naya, profesor de matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela ha incendiado las redes sociales con su personal relato de los hechos a raíz de la sentencia del caso de 'La Manada'. El vídeo dura 12 minutos y fue el mismo Méndez Naya quien lo colgó en su perfil personal de Facebook.

Luciano Méndez Naya sostiene, siempre hablando en gallego, que las opiniones generadas al conocer el fallo de la justicia es un "esperpento social".

El profesor de matemáticas de la Universidad de Santiago se atreve en su post, subido el 7 de mayo, a contar lo que, siempre según su propia versión de los hechos, pasó aquella noche. "Simplemente la chavala sola y borracha en Sanfermín dio con cinco tipos con ganas de marcha. Les acompaña a un hotel con intención de hacer amor, no les dan habitación, se morrea con los tipos, se meten en un portal. No he visto el vídeo pero estoy seguro de que la chavala disfruta la situación. Después no se qué pasó. O los tipos se largaron y la dejaron tirada, cosa que no es elegante pero tampoco punible".

Así va desgranando un relato en el que justifica la actuación de 'La Manada' y no sale bien parada la víctima de la que llega a decir, no sólo que seguro disfruto de la situación, si no que también podría haber acordado con los condenados denunciar una violación para conseguir así que le dieran la píldora del día después, medicación que se dispensa en farmacia. Por eso reclama "la libre absolución para los chavales de 'La Manada'".

Dado el aluvión de visualizaciones y críticas (aunque también tímidos apoyos), Méndez Naya, ha publicado un nuevo vídeo para aclarar que "ni se oculta ni da pasos atrás porque sus ideas están respaldadas siempre por una sólidad razón" y que está dispuesto a defender su postura como haga falta aunque a través de Facebook le "da pereza", Además "no le sorprende la reacción a su primer vídeo dada la postura mayoritaría" (sólo tiene 61 amigos pero su pérfil es público). Y se queja de la fuerza que da la "manada social y que ya no se respete nada escudados en el respaldo de la corriente mayoritaria".