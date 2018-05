Colau critica el "desprecio" de Cs a Barcelona por no reunirse para debatir sobre vivienda

10/05/2018 - 15:24

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado el "desprecio" de Cs hacia la capital catalana por declinar reunirse con ella este miércoles en Madrid para debatir sobre políticas de vivienda.

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa sobre ayudas a la rehabilitación este jueves, la primera edil ha lamentado que, a pesar de pedir la reunión con los principales grupos del Congreso hace un mes, Cs y PSOE declinaron el encuentro.

"Me sorprende que Cs me conteste por carta que no tiene nada que discutir conmigo sobre políticas de vivienda. Es un desprecio a Barcelona. Y el PSOE dijo que no tenía tiempo disponible", y ha pedido a ambas formaciones abordar el problema del aumento especulativo de los alquileres.