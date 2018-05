Miles de estudiantes se manifiestan en Andalucía contra la sentencia de 'La Manada'

10/05/2018 - 15:19

Miles de personas convocadas por el Sindicato de Estudiantes se han manifestado este jueves en Andalucía como señal de rechazo a la sentencia de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de 'La Manada', condenados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual, pero absueltos del delito de agresión sexual del que habían sido acusados.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía Occidental, Ainoa Murcia, ha explicado que las protestas se han sucedido en todas las capitales de provincia, excepto Jaén, y también en algunos municipios como es el caso de Algeciras.

Murcia, que ha participado en la manifestación de Sevilla, ha explicado en declaraciones a los periodistas que en la manifestación han estado representadas "todas las mujeres jóvenes", pero además ha estado secundada también por compañeros de institutos y universidades que se han querido sumar para "luchar contra una sentencia completamente injusta".

"Se trata de una sentencia que condena a las mujeres a que no nos crean si no nos resistimos o si no nos matan", ha lamentado y ha añadido que la respuesta en la calle no es por el caso concreto de 'La Manada', sino por "las decenas y miles" de sentencias similares en las que, a su parecer, "las culpables al final" son las mujeres. "Esta es la respuesta que tenemos hoy de nuevo no solo en Sevilla, sino en todo el Estado contra la Justicia patriarcal", ha dicho.

Asimismo, ha criticado a los "centenares" de centros educativos cuyas direcciones --ejercidas indistintamente por mujeres y hombres, ha dicho-- "han prohibido" a sus alumnos ejercer su derecho a la huelga. "Les están diciendo que no pueden salir a la calle por un motivo como este, que no van a quitar los exámenes y les han prohibido en la práctica que acudan a las movilizaciones", ha asegurado.

Ante esto, ha anunciado que este viernes van a denunciar estos hechos mediante "un listado con todos los centros que están boicoteando un derecho a huelga con un tema tan sensible como este".

Por su parte, otra manifestante ha afirmado que "las injusticias" necesitan que se condenen en la calle sobre todo por los jóvenes, que a su juicio son las "esperanza" para cambiar el sistema. "Si no salimos, no tenemos representación y si no estamos de acuerdo, tenemos que salir a la calle y demostrar a la Justicia y a todo el sistema patriarcal que no nos conformarnos", ha subrayado.

Preguntada por su opinión sobre la sentencia a 'La Manada', ha puesto de relieve el hecho de que hayan quedado absueltos por agresión sexual al considerarse que no existe intimidación. Al hilo, ha añadido que "se nota cuando la Justicia es llevada por hombres" que no entienden hasta qué punto se siente intimidada una mujer. "Cuando vas solas por la calle y va un tío detrás tuya sin decirte nada te intimida ya de por sí y que no se considere este hecho no me parece bien", ha concluido.