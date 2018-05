UPN rechazará presupuestos si Rajoy no firma que no acercará a presos de ETA

Madrid, 10 may (EFE).- El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Íñigo Alli ha asegurado hoy que su formación no apoyará los presupuestos generales del Estado si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se compromete por escrito a no negociar con los ejecutivos vasco y navarro un posible acercamiento de presos de ETA.

Así lo ha asegurado Alli en la rueda de prensa posterior a la reunión del pacto antiterrorista convocado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con el objetivo de analizar con los partidos políticos el anuncio de disolución de ETA hace justo hoy una semana.

Un encuentro en el que Alli ha transmitido que UPN exige un "compromiso firmado" a Rajoy en el que quede claro que el Gobierno no modificará la política penitenciaria ni se sentará con los presidentes de los Ejecutivos vasco, Íñigo Urkullu, y navarro, Uxue Barkos, para negociar ese acercamiento de presos.

De no hacerlo, ha añadido, los dos diputados de UPN -Íñigo Alli y Carlos Salvador- votarán en contra de los presupuestos generales del Estado.

Sobre la postura de UPN ha sido preguntado el representante del PP en la reunión, el diputado Carlos Rojas, quien se ha limitado a decir que el ministro del Interior ha sido claro: "Se va a actuar con la ley y toda la ley; por lo tanto más claro imposible".