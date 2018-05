Gabriel Amat asegura que las puertas de su despacho "están abiertas" para atender a la alcaldesa de Cantoria

10/05/2018 - 15:30

El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha asegurado que las puertas de su despacho "están abiertas para atender a cualquier alcalde o alcaldesa que quiera hablar con el presidente", en respuesta a la polémica suscitada con la edil de Cantoria, Purificación Sánchez, sobre la falta de respuesta de la institución para abordar el cambio de la Unidad Técnica de Asistencia a Municipios (UTAM) de su pueblo a Macael.

ALMERÍA, 10 (EUROPA PRESS)

Amat ha explicado, ante las preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa este jueves, que "ese burofax al que se refiere la alcaldesa de Cantoria ni siquiera lo he recibido", aunque "la puerta de la Diputación siempre está abierta para atender a los municipios". Amat ha afirmado que, en caso de no estar disponible por motivos de agenda, "devuelvo la llamada para concertar una cita".

El presidente de la Diputación de Almería ha dejado claro que "lo que no voy a aceptar nunca de nadie es un chantaje" y "si ella pretende cualquier cosa parecida a eso, será su problema".

Gabriel Amat ha recordado que "la oficina de Prestaciones Sociales no se cambia" de Cantoria y que el traslado de la UTAM responde a que "los funcionarios dijeron que no estaba en condiciones de ser utilizada para dar servicios a los ciudadanos. La alcaldesa lo sabe y no ha puesto ninguna medida. Se ve que no le gusta que la presidencia de la Diputación sea del Partido Popular. Ella sabe que su comportamiento institucional con esta casa ha sido totalmente diferente al que se ha tenido con ella".

Además, ha señalado que Cantoria es uno de los cinco municipios beneficiarios del Plan Especial de Inversión en Polígonos Industriales de la Industria del Mármol de la Diputación Provincial "como no podía ser de otras manera", y que fue su alcaldesa, Purificación Sánchez, a quien "se invitó a la presentación del plan y no vino".

El diputado de Fomento, Óscar Liria, ha revelado que él "personalmente" se encargó de las invitaciones a dicha rueda de prensa y que, en el caso de Cantoria "se estuvo llamando al Ayuntamiento y a la alcaldesa, también desde el área, y no se consiguió contactar con ella", por lo que "para dejar constancia de que estábamos invitándola a una rueda de prensa, al igual que a los alcaldes de los otros cuatro municipios beneficiaros del plan, envié un correo electrónico, no un burofax".