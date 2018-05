Participa critica que Espadas "no apueste" por las renovables en el nuevo suministro a las empresas municipales

10/05/2018 - 15:34

El concejal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense Julián Moreno ha criticado este jueves que el procedimiento promovido por el Gobierno local del socialista Juan Espadas, para contratar el suministro energético de las instalaciones de las empresas municipales, "no apueste" decididamente por las energías renovables.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Según Moreno, dicha contratación contempla un presupuesto de casi 30 millones de euros para los próximos cinco años, y en los criterios estipulados para la adjudicación el precio cuenta con una valoración del 90 por ciento y el carácter renovable de las energías sólo con un diez por ciento. "De esta forma, el precio va a ser lo único determinante para elegir el beneficiario del contrato", ha lamentado.

"No entendemos por qué Espadas no apuesta por la energía limpia. No sólo valen grandilocuentes discursos y pequeños gestos para la galería. El momento de demostrarlo era ahora y ha dejado pasar la oportunidad. Al contrario de lo que ha ocurrido en Madrid, donde han batallado hasta el final para conseguir que el Ayuntamiento consuma energías renovables 100%", ha manifestado el concejal de la formación verde morada.