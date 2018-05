El MUPAM acoge una conferencia del Premio Nacional de Diseño 2017, Manuel Estrada

10/05/2018 - 15:39

El salón de actos del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) Manuel Estrada, Premio Nacional de Diseño 2017, protagonizará la conferencia titulada 'El trabajo del diseñador. Donde la cultura y la economía se suman'.

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)

Esta conferencia coincide con la exposición 'Pensar, dibujar, diseñar. Los cuadernos de Manuel Estrada', donde se recoge el trabajo más personal e inédito de Manuel Estrada a través de sus cuadernos de bocetos y que podrá visitarse hasta el 18 de mayo,

La exposición establece un diálogo entre diseños finales y trabajos en proceso donde el dibujo y el collage son los protagonistas. Transitar entre las imágenes de Estrada se convierte en un paseo íntimo que revela las huellas que dejaron diseñadores como Paul Rand, Ivan Chermayeff, Roman Cieslewicz o Daniel Gil.

Los comisarios Sonia Díaz y Gabriel Martínez han organizado 'Pensar, dibujar, diseñar. Los cuadernos de Manuel Estrada' en diferentes temáticas. Comienza su recorrido por sus primeros proyectos realizados a principios de los años 90 ('Línea del tiempo'), hasta trabajos realizados con motivo de la promoción de la gastronomía española en Nueva York y Washington en 2016 y 2017 ('Eat Spain Up!'), y una serie de bocetos ('Destilando Ideas') que muestran el proceso creativo seguido por el diseñador a la hora de plasmar sus ideas.

Por su parte, en 'Puertas y ventanas' se encuentran algunos de sus trabajos para 'El País', 'Alianza Editorial', 'Marcial Pons' y 'Anaya'. Entre ellos, ilustraciones para portadas de libros y facsímiles de los cuadernos del diseñador. Las cubiertas de los libros son, para Manuel Estrada, puertas que facilitan la entrada a los libros y ventanas por las que se asoma su contenido.

En la sección 'Estrada para Saramago' aparecen los proyectos relacionados con el Premio Nobel portugués. En concreto, bocetos e ilustraciones realizadas para su libro 'El viaje del Elefante', así como otras cubiertas realizadas para libros del escritor.

'Diseño y museos' tiene también su protagonismo en este espacio. El Museo de la Evolución Humana de Burgos, el del Ejército y el de El Greco en Toledo o el Museo del Traje de Madrid son algunas de las instituciones que llevan en su marca el trabajo de Estrada. Logos y gráficas que sintetizan y ordenan contenidos, objetivos y espacios.

En última instancia, en 'Pienso, logo existo' varias banderolas con grandes logos en blanco y negro abarcan el espacio expositivo y muestran el proceso de creación de las marcas. Un logo debe ser, ante todo, una síntesis máxima; debe decir lo máximo con lo mínimo, han indicado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Así, en las paredes de esta sala se muestran, entre otros, logos de la Fundación Repsol y Metrovacesa. También el más reciente de la Constitución Española en su 40 aniversario; así como los trabajos realizados para la empresa Persán, Casa de Alba o la arquigrafía del Caixa Forum de Sevilla.

PREMIO NACIONAL DE DISEÑO

El Premio Nacional de Diseño, otorgado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, le fue entregado a Manuel Estrada por el Rey Felipe VI el pasado mes de febrero. El jurado del premio ha recalcado su capacidad para conectar eficazmente la cultura con el tejido empresarial, su reconocimiento internacional y su compromiso con la promoción del diseño y la formación de nuevas generaciones.

Esta muestra lleva en marcha desde 2010 y en estos ocho años ha evolucionado con los nuevos trabajos de uno de los diseñadores europeos más reconocidos. Ha estado ya en Nueva York, Chicago, Miami, Lisboa, Berlín y Helsinki; mientras que en España comenzó su periplo en Las Palmas, Bilbao y Zaragoza.

El trabajo de Manuel Estrada ha sido galardonado con el Premio Laus, AEPD, el European Art Director Club, el Premio a Diseño a la excelencia, y el Good Design de Chicago en 2014. Además de su trabajo como diseñador, Estrada es fundador de Dimad, miembro del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas de España y Presidente Ejecutivo del Comité Directivo de la Bienal Iberoamericana de Diseño.

El autor ha expuesto en el Museo de la Moda y el Diseño de Lisboa, MUDE; en AIGA de New York, en la Sala Caisa de Helsinki, en el Design Transfer de Berlín, en el MDC Museum of Art and Design de Miami, en la New York University, en la Sala Chillida del Bizkaia Aretoa de Bilbao, en el Museo IAAC Pablo Serrano de Zaragoza y en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas, entre otros.