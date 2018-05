CCOO lamenta la "elevada volatilidad" en la creación de empresas en C-LM

10/05/2018 - 15:38

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha lamentado, tras la publicación de los datos de Sociedades Mercantiles del INE que muestran que las empresas disueltas en la Comunidad Autónoma en marzo ha sido un 25,7% más que en el mismo mes que el pasado año, la "elevada volatilidad" en la creación de sociedades mercantiles en la región, que se traduce en "inestabilidad para la economía y para el empleo".

TOLEDO, 10 (EUROPA PRESS)

"Los cimientos de barro sobre los que se asienta la economía regional son preocupantes, vivimos de actividades efímeras aunque repetitivas y con importantes variaciones en la creación y disolución de sociedades", ha afirmado la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, María Ángeles Castellanos, según ha informado el sindicato.

"Los resultados de la del mes de marzo que hemos conocido hoy son bastante negativos, porque se constituyen menos sociedades que hace un mes y se disuelven más. En términos interanuales la tendencia es la misma. En el caso de las disoluciones somos la región con mayor porcentaje de sociedades disueltas, con un incremento del 25,7% comparado con el mismo mes del año anterior", ha denunciado.

Según la responsable de CCOO, no son "más alentadores" los datos referidos al capital, con un incremento de más del 534% de la reducción de capital en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2017. "Tras esto, en ocasiones está un exceso de recursos que provienen de beneficios no distribuidos, y sin duda esta acumulación de beneficios implica una ausencia de un reparto equitativo de la riqueza generada que no llega a las personas que trabajan en esas sociedades", ha criticado.