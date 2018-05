Trabajadores de Turismo Andaluz se concentran por un conflicto con la empresa pública

10/05/2018 - 15:41

La Junta sostiene que la Intervención considera "nula" una decisión de anteriores gestores para subir el sueldo a unos 30 empleados

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)

Una treintena de trabajadores de la empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía se han concentrado este jueves ante las puertas de la sede en Málaga por un conflicto laboral que han denunciado ante el Juzgado de lo Social "tras haberles arrebatado parte de su salario por la realización de tareas de superior categoría a petición de la propia empresa, por trabajos efectivamente llevados a cabo durante años".

Desde la empresa, el consejero delegado, Cristóbal Fernández, ha señalado a Europa Press que es una decisión "dolorosa" pero ha recordado que la Intervención General de la Junta de Andalucía les informó en enero de que la decisión de subir el sueldo a determinados empleados, "por parte de los anteriores gestores --en ese momento la Consejería de Turismo y por tanto Turismo Andaluz estaban en manos de IU-- no había seguido los trámites oportunos y era nula de pleno derecho, conllevando la petición a los trabajadores de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas el pasado año".

Los trabajadores señalan que la empresa justifica este recorte, de hasta una cuarta parte del salario según los casos, "en un supuesto error administrativo de la propia entidad pública, admitiendo además la falta de responsabilidad de los trabajadores, que vienen realizando dichas funciones siguiendo instrucciones de las diferentes gerencias de Turismo de Andalucía en las últimas legislaturas".

En febrero de 2014 la entonces dirección de la empresa dictó una resolución en la que se admitía que, desde hacía años, existían disfuncionalidades entre las tareas y funciones desempeñadas por estos trabajadores y su categoría profesional formal.

A este reconocimiento se llegó tras un estudio sobre las cargas de trabajo del personal y después de realizar entrevistas con la plantilla, "un estudio que concluyó que los trabajadores venían realizando, por necesidades de la empresa y a requerimiento de sus superiores, tareas correspondientes a categorías profesionales superiores", han recordado los empleados en un comunicado.

En febrero de este año, según los empleados, el actual consejero delegado emitió otra resolución "que ignora aquellos antecedentes que dan origen al reconocimiento expreso de derechos laborales y simula un relato histórico por el cual los empleados habrían estado supuestamente desempeñando labores de categoría superior de forma coyuntural".

La empresa ha reclamado a los trabajadores afectados la devolución de lo abonado en sus nóminas por estos trabajos realizados en el último año, una media de unos 4.000 euros por empleado, "responsabilizando a los empleados de haber cobrado esas cantidades y bajo la amenaza de denuncia en el caso de no atender dicha solicitud".

Tras la comunicación de cese de dicho cobro, la empresa "ha pretendido enmascarar algunas de las tareas que vienen realizando estos trabajadores, de modo que sigan realizando las mismas funciones sin que quede constancia de que se trata de responsabilidades de categoría superior. De igual modo, entorpece otros de los trabajos a cargo de estos empleados, lo que dificulta el funcionamiento normal de la empresa".

"CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD"

Fernández, por su parte, ha aclarado que ha actuado así "en cumplimiento estricto de la legalidad vigente" tras haber recibido en enero pasado un informe definitivo de la Intervención General de la Junta de Andalucía en el que se dice que en febrero de 2014 se adoptó una decisión "con un déficit de tramitación administrativa, lo que dio lugar a una decisión incorrecta".

Este informe de legalidad del interventor general correspondiente al ejercicio 2015, "que entiende la decisión de entonces nula de pleno derecho", conlleva que la dirección de la empresa solicite a la treintena de empleados devolver el dinero "indebidamente percibido".

"Con este informe no puedo mirar para otro lado y he tenido que dejar sin efecto la resolución de 2014. Desde el 1 de febrero de este año esos trabajadores no desempeñan esas funciones de más categoría y no la cobran", ha expuesto.

Además, ha agregado, la segunda decisión es solicitar "extrajudicialmente a estos trabajadores, por escrito, que reintegren a la empresa las cantidades indebidamente percibidas, no prescritas", en concreto las del último año, amparándose en el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores.

Tras estas decisiones, los empleados han presentado una demanda contra la empresa "porque entienden que esos derechos retributivos están consolidados y no se pueden quitar". El juicio será el próximo mes de octubre por lo que será un juez el que determine "si están o no consolidados esos derechos".

Además, Fernández ha indicado que los trabajadores no han contestado al requerimiento de que devuelvan las cantidades percibidas en el plazo de 15 días que tenían "por lo que probablemente se les tenga que reclamar por la vía judicial", algo que aún no se ha efectuado.

El consejero delegado de Turismo y Deporte Andalucía ha indicado que estos empleados "son extraordinarios profesionales" y ha admitido que la situación "es desagradable para todos" pero "no puedo mirar para otro lado" al existir, ha insistido, ese informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Los trabajadores han considerado que se está "poniendo en peligro el buen desarrollo de la promoción de Andalucía como uno de los principales destinos turísticos de Europa, debido a las trabas impuestas por la empresa y a la nefasta gestión de la situación que están llevando a cabo los actuales responsables de la empresa y la propia Consejería".

La mayor parte de los empleados a los que se reconocieron las funciones superiores corresponden a las categorías más bajas, auxiliares y personal administrativo fundamentalmente, con salarios según convenio de alrededor de 1.000 euros. De ellos, la mayoría son mujeres.