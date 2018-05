Mogán (Gran Canaria) dibujará el cupón de la ONCE del 16 de mayo

10/05/2018 - 15:53

El municipio de Mogán, en la isla de Gran Canaria, será el motivo del cupón de la ONCE del miércoles, 16 de mayo, que se enmarca en la serie 'Mi pueblo', dedicada a localidades con nombres singulares.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 (EUROPA PRESS)

De esta forma, cinco millones y medio de cupones con una imagen de Mogán se distribuirán por toda España, según han indicado el delegado territorial de la ONCE en Canarias, Antonio López Mármol, y la alcaldesa de Mogán, Onelia Bueno.

Mogán es un municipio situado al suroeste de Gran Canaria y es el segundo más extenso de la isla donde el visitante puede disfrutar con el Molino de Viento, conocido como Molino Quemado, que se estima fue construido durante el siglo XIX. También destaca la Iglesia de San Antonio de Padua, que fue diseñada por José Luján Pérez, y cuya construcción finalizó en 1814, según informó la ONCE en nota de prensa.

Además Mogán tiene importantes zonas arqueológicas, tales como la de Castilletes de Tabaibales, ya que en la cima de esta elevación se hallan dos grandes estructuras circulares de habitación rodeadas por una gruesa muralla de lajas; y la de Las Crucecitas, donde se recogieron restos de al menos 12 individuos, de los que dos eran niños fallecidos en torno a los tres o cinco años de vida.

Asimismo, resaltan la zona del Puerto de Mogán, de ambiente tranquilo de barrio marinero, siendo uno de los destinos europeos que registran un mayor número de días de sol al año, lo que hará las delicias del visitante.

La serie de cupones 'Mi pueblo' comenzó el pasado 6 de febrero, y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte Cariño (A Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), Balanegra (Almería), o Espejo (Álava).

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE y además a través del Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es) y establecimientos colaboradores autorizados.