NC duda de que UPN vaya a quebrarle los PGE "a su socio histórico en la política española y local"

10/05/2018 - 16:14

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha puesto en duda que Unión del Pueblo Navarro (UPN) vaya a quebrarle los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al PP, "su socio histórico en la política española y local", después de que el partido haya condicionado su apoyo a un compromiso firmado de Mariano Rajoy de que no negociará el acercamiento de presos de ETA.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 (EUROPA PRESS)

"Cuando uno está en minoría tiene que dialogar, y quien está en minoría es Rajoy y creo que tiene capacidad de diálogo", dijo este jueves durante una rueda de prensa para informar sobre las enmiendas que su partido incluido a los PGE relativas a la isla de Gran Canaria.

Aquí, el nacionalista hizo especial hincapié en que no le consta que este asunto esté sobre el mapa y que si UPN lo dice, será esta formación la que lo tenga que arreglar con el PP.

"Lo que nosotros hemos dicho es que estos no son nuestros PGE. Son los PGE del PP, Cs, PNV y CC. Lo que dijimos es que si se inicia la tramitación sobre una ley que si dependiera de nosotros sería de otro carácter, discutimos mejoras para el conjunto de la ciudadanía y para Canarias y sus derechos", aseveró.

Rodríguez explicó que si el PP quiebra algunas de sus alianzas, NC no puede impedirlo ni influir. "Mi impresión --continuó-- es que la capacidad de negociación del Gobierno tiene garantizado el apoyo de Cs, PNV, CC y de los socios tradicionales del PP, que es UPN y Foro Asturias".

En este sentido, el canario afirmó que no se cree que la Unión del Pueblo Navarro vaya a quebrarle la Ley de Presupuestos "a su socio histórico en la política española y local".

"En cualquier caso, Rajoy tendrá que resolver las diferencias que tiene con sus socios históricos. Si nosotros no votamos esta ley no hay PGE, por eso podemos poner condiciones. Somos los únicos de los que potencialmente podemos aprobar este tema que no tenemos una alianza con el PP", aseguró.