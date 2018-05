Llum Barrera reflexiona en el Talia sobre "las cosas que realmente importan" en 'La lista de mis deseos'

10/05/2018 - 16:40

La actriz Llum Barrera se enfrenta por primera vez en solitario a un texto teatral en 'La lista de mis deseos', una adaptación del best seller de Grégorie Delacourt que invita a reflexionar sobre "las cosas que realmente importan" en la vida, a partir de una situación que cualquiera podría vivir: '¿Qué sería de tu vida si te tocara la lotería?, ¿cambiarías tu vida por completo?, ¿mantendrías sólo alguna cosas?, ¿cuáles?.

Estas son algunas de las cuestiones que plantea la obra, que estará en cartel en el Teatre Talia de València del 10 al 13 de mayo, donde ha sido presentada este jueves por la intérprete mallorquina.

Con un texto adaptado por Yolanda García y bajo la dirección de Quino Falero, la obra no ha hecho más que dar "alegrías" a la actriz protagonista, ha confesado Barrera. Para ella, este papel ya es un "deseo cumplido".

La historia arranca cuando Martina (Llum Barrera) le oculta a su marido que le han tocado más de 18 millones de euros en el Euromillón. No se imagina el vuelco que va a dar a su vida. Y es que su existencia está sostenida por un marido que la adora, unas amigas que la hacen reír, dos hijos independientes que no le dan demasiados quebraderos de cabeza y un padre que solo retiene los últimos seis minutos de cada conversación.

Se podría decir que Martina es feliz con su mercería, mientras trabaja a diario en un blog que va aumentando las visitas. Y sueña con listas de deseos que espera cumplir algún día (una pantalla gigante para su marido, un pela verduras...) y una sonrisa se dibuja en su rostro cuando imagina que las cosas siempre estarán bien.

Según ha explicado la intérprete, Martina es una persona "sencilla" y "enamorada de la vida que lleva". Aunque al principio pueda parecer apocada, es una mujer "positiva, con mucha ironía e inteligente", lo que a Barrera le permite "jugar más y hacer el relato más interesante", a veces irónico, a veces emotivo.

Para Barrera, "el dinero no da la felicidad pero ayuda", aunque "se dan casos de gente que no soporta ese cambio de vida". "Cuantos muñecos rotos hay" por alcanzar la fama muy pronto, ha apuntado. La función también transita un poco por ese "lado oscuro".

Y es que según la actriz, "la manera de ver la vida es muy distinta si naces rico o naces en el seno de una familia trabajadora y luchadora". "Cuando algo cambia en tu vida, en teoría para más, no todo le mundo sabe gestionar eso". En todo caso, ha avanzado que el mensaje que transmite la obra es "muy bueno" y genera debate entre el público al salir.

En su caso, Barrera ha confesado que si le tocara la lotería no dejaría de trabajar, porque al igual que a Martina, le "encanta" su trabajo. Lo que sí haría es comprar un teatro "para hacer mis cosas y las de mis amigos", ha dicho, y una casa en su tierra, en Mallorca, con vistas al mar en cada ventana. Por lo demás, no cree que le durara mucho el dinero, porque "los curritos no sabemos mantener el dinero a salvo", ha admitido, ya que se daría el "placer de invitar a los amigos a una cena, un viaje,...".

Más allá de su vis cómica, fundamentalmente televisiva, Llum Barrera ha manifestado que es "actriz" y como tal le gusta meterse en papeles diferentes que le permitan explorar otras facetas. De hecho, en teatro se ha decantado habitualmente por papeles que nada tienen que ver con la comedia, aunque reconoce que tiene la "suerte" de que esta capacidad de hacer reír le ha permitido darse a conocer en la pequeña pantalla.