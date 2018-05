La Asamblea pide elaborar antes de tres meses un estudio sobre las obras del Cercanías Móstoles-Navalcarnero

10/05/2018 - 17:03

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno regional a que elabore en un plazo máximo de tres meses un estudio que determine la situación actual de las obras del tren de Cercanías Móstoles-Navalcarnero.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Esta PNL propuesta por los socialistas y aprobada con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos, y el voto en contra de los 'populares', pide que se elabore en el plazo máximo de tres meses dicho estudio; además de que se especifique el plazo de tiempo y presupuesto necesario para su finalización en función de las alternativas legales que se identifiquen.

Así, mediante esta iniciativa el Gobierno regional tendrá que constituir una comisión entre la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y los ayuntamientos de Navalcarnero y Móstoles para el seguimiento de este acuerdo.

Por otro lado, solicitan que el Gobierno regional inste al Gobierno de la Nación a que el Ministerio competente realice un estudio de viabilidad legal y económico para la finalización de la obra de conexión del tren Móstoles-Navalcarnero en coordinación con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En caso de que la opción sea viable y legal económicamente, instan a que se proceda a la incorporación del tramo Móstoles-Navalcarnero a la red general de Cercanías.

Por último, la Cámara regional invita al Ministerio competente a que se incorpore a la comisión de seguimiento junto a la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Navalcarnero y Móstoles.

"QUE EL GOBIERNO HAGA ALGO PRÁCTICO"

En el turno de fijación de posiciones, el diputado socialista Rafael Gómez ha señalado que las obras se concedieron a OHL por un valor de 369 millones de euros, pero después de 140 millones invertidos el proyecto "fue paralizado en 2010".

Actualmente, Gómez ha instado a "tomar decisiones en este asunto", algo que, a su juicio, "hace mucha falta y con urgencia", después de que el alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell, haya pedido medidas concretas para garantizar estas obras, sin obtener una respuesta cuando es el "único" municipio con más de 300.000 habitantes sin Cercanías.

El diputado de Ciudadanos Juan Rubio ha criticado que en 2009 ni PP ni PSOE parecían conocer la situación, "no sabían o no querían saber". "Quizás no les importaba, porque mientras que estaban ambos proponiendo muchas cosas lo que nos encontramos es el Cercanías destrozado y carreteras que se caían a trozos", ha lamentado Rubio.

Por ello, ha instado al Gobierno a que haga algo "práctico por los madrileños", que hoy están en funciones y "dentro de una semana interino pero siempre conservador", pero que "demuestren por una vez su capacidad de trabajo".

Por su parte, el parlamentario de Podemos Emilio Delgado ha asegurado que en Navalcarnero donde debería haber colegios o centros de salud, hay un centro comercial vacío, además de que hay muchas parejas no pueden vender su casa porque ha caído el precio de la vivienda.

Así, ha dado las gracias a los socialistas por llevar esta PNL a debate "por el camino cientos de miles de afectados", que dependen del coche por el descuido de las instituciones demoledor. Por este asunto en el último Pleno Isabel González atacaba a las gestiones de -la alcaldesa de Madrid-- Manuela Carmena, cuando ella -González-- estuvo tratando de obstaculizar el esclarecimiento las contrataciones de obra. Qué bien que la gestión de Manuel Carmena no se parece en nada a esto", ha sostenido.

Por último, el diputado del PP Jozé Manuel Berzal ha afeado a la formación morada que hablar de Isabel González cuando se encontraba en ese momento fuera del Hemiciclo y "cuando tienen de compañero a Íñigo Errejón acusado de algo importante en la Universidad de Málaga y no dimite".

En este punto, ha explicado que hasta que no finalice el hasta que no finalice el procedimiento judicial no pueden tomar una decisión para volver a adjudicar las obras. "Esto es una concesión, no es un contrato de obra y hasta que no finalice el procedimiento judicial no podríamos adjudicar este contrato y eso es algo que ustedes ocultan de manera torticera", le ha echado en cara Berzal a la oposición.