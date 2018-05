Beltrán Pérez avisa de los "problemas y polémicas" de la Feria desde que Espadas "varió el modelo"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha alertado este jueves que desde que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), "varió el modelo" de la Feria de Abril, con el nuevo formato de sábado a sábado, "no deja de haber problemas, polémicas e incertidumbres que antes no se daban". Además, ha pedido "esperar dos ediciones más" con el nuevo modelo, antes de tomar una decisión "definitiva" sobre su consolidación final.

En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha analizado el anuncio del alcalde, respecto a que la Feria de Abril de 2019 comience el día 4 de mayo por la noche y se desarrolle hasta el día 11 de mayo, contando esa semana con el miércoles como día festivo en detrimento del Día de San Fernando.

Al respecto, y tras la reunión celebrada sobre el asunto entre Espadas y los agentes económicos y del turismo, Beltrán Pérez ha manifestado que "todo aquello que lleve el apoyo de los sectores, aunque no beneficie a todos los sectores, contará con el beneplácito del PP".

No obstante, ha manifestado que desde que el socialista Juan Espadas "varió el modelo" de la Feria, implantando su celebración de sábado a sábado, con un día más de celebraciones, "no deja de haber problemas, polémicas e incertidumbre", señalando que en este caso "ha habido una crisis entre dos tenientes de alcalde, Antonio Muñoz y Juan Carlos Cabrera", con un "pulso" respecto a las fechas de la edición 2019 de la Feria que, finalmente, "ha ganado Cabrera".

"Estas incertidumbres no se daban antes", ha avisado Beltrán Pérez, opinando además que el alcalde no debe "dar por cerrado aún el formato de feria larga", porque con sólo dos ediciones de dicha modalidad no es suficiente "para una decisión definitiva". Por eso, ha pedido "esperar a dos ediciones más" de la Feria, antes de que de manera colectiva se decida si instituir definitivamente el formato de la Feria de Abril de sábado a sábado.