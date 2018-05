El Parlamento reclama que el Gobierno central cumpla su compromiso económico en Pacto contra Violencia de Género

10/05/2018 - 18:02

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de Ley del PSOE-A, apoyada en su totalidad por Podemos, Ciudadanos e IULV-CA y parcialmente por el PP-A, en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que cumpla con los acuerdos presupuestarios y competenciales que asumió en septiembre de 2017 con motivo del Pacto de estado contra la Violencia de Género.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Concretamente, la Cámara ha demandado a la Junta que reclame al Gobierno central el cumplimiento exacto del compromiso económico acordado para la ejecución de las diferentes actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que habrá de tener siempre un carácter condicionado y garantizando la asignación financiera específica del conjunto de las administraciones públicas y que deberá ser necesariamente finalista, siempre con el objetivo de evaluar adecuadamente el impacto de la inversión en la lucha contra la violencia de género.

Se reclama además que el Ejecutivo nacional incorpore créditos suficientes que se destinen al cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, mediante transferencias para 2018 de 20 millones de euros para los ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas.

También se ha pedido la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que se establezca un orden del día específico al objeto de tratar la situación presupuestaria para el cumplimiento exacto de lo establecido en el Pacto Contra la Violencia de Género.

Otra demanda consiste en que el Gobierno central modifique urgentemente la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, a fin de que la administración local continúe llevando a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad de género y contra la violencia de género y forme parte de catálogo de competencias propias de los municipios.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha manifestado que la lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad para toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y en primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias.

En este sentido, ha denunciado que en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 "se incumple de nuevo el compromiso presupuestario comprometido en el Pacto, al no consignar las cantidades comprometidas para financiar a las comunidades autónomas y a las administraciones locales para hacer frente a la lacra de la violencia de género".

Por su parte, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha manifestado que el PSOE "no quería ningún pacto de estado contra la violencia de género porque no creía que la violencia de género fuera una cuestión de estado y por eso no lo llevaba en el programa electoral". A su juicio, al PSOE-A le ha "molestado" y está "incómodo" por que haya sido el Gobierno del PP el que ha conseguido un pacto de estado sobre este asunto.

"El motivo de esta iniciativa es que están intentando boicotear el pacto de estado contra la violencia de género", ha dicho García, que ha criticado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, diga que ella es la que lo impulsó. Ha indicado que ya hay otras comunidades que están poniendo en marcha medidas del pacto de estado, mientras que en Andalucía no se está haciendo "nada de nada". Ha agregado que lo único que ha hecho la Junta es plantear una modificación de la Ley andaluza contra la violencia de género sin respaldo presupuestario.

La diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha señalado que el pacto recoge un compromiso económico indispensable para el desarrollo de las medidas y ha explicado que su partido se abstuvo ante este pacto por que era "de mínimos y no era feminista", al tiempo que no había un claro respaldo presupuestario para su puesta en marcha, entre otros motivos. Ha indicado que el Partido Popular tiene que cumplir el pacto, porque no se puede "engañar" a las mujeres de este país.

La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha criticado que el PSOE-A pretenda hacer responsable a su partido de lo que contienen o no los PGE de 2018, cuando se trata de las cuentas del PP y no de Cs. Ha puesto en valor el pacto de estado contra la violencia de género, porque no cabe duda de que supone un avance y que es evidente que el Gobierno central "se tiene que poner las pilas" para desarrollar todas las medidas y la comunidad llevar a cabo las actuaciones que le correspondan.

Por último, la diputada de IULV-CA Elena Cortés se ha mostrado a favor de esta PNL y ha criticado que este pasado miércoles la presidente de la Junta negara que haya violencia institucional contra la mujer en Andalucía, cuando ésta forma parte del "sistema patriarcal y capitalista que sufren las mujeres".