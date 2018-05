Elsa González, nueva consejera de Telemadrid en sustitución de la periodista Mari Pau Domínguez

10/05/2018 - 18:25

Podemos y PSOE piden que se ejecute la sentencia para elegir de nuevo a cinco miembros del consejo de administración

Podemos y PSOE piden que se ejecute la sentencia para elegir de nuevo a cinco miembros del consejo de administración

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) Elsa González ha sido nombrada en la Asamblea de Madrid consejera de Radio Televisión Madrid (RTVM) en sustitución de Mari Pau Domínguez, que abandonó su cargo para dedicarse a "nuevos proyectos profesionales".

Ya el pasado 16 de abril, durante su comparecencia en la comisión del ente público en la Cámara regional, González abogó por abordar "con raciocinio" en Telemadrid, fomentar la información de calidad "con un tratamiento ético" y trabajar para que "prime la objetividad".

"Los medios públicos son fundamentales para la democracia pero no se debe perder de vista la búsqueda de audiencia con una programación de competitividad", dijo. Además instó a aprovechar las capacidades "técnicas y humanas" del ente.

En cuanto a Onda Madrid, González indicó que debe convertirse "en referencia" en el plano informativo recogiendo el sentir de la calle y apostando por las noticias de proximidad. En este sentido aseguró que la Comunidad es "muy viva y también muy activa" y esto debería verse reflejado.

"SUPONDRÁ UNA GARANTÍA MUY VALIOSA"

El diputado Ricardo Mejías ha indicado que el apoyo de la formación naranja a la candidatura de Elsa González tiene que ver "con dar continuidad al proyecto a esta línea de trabajo establecida" y a que "ha pasado por cargos de tal relevancia como la presidencia de la FAPE que muestra claro ejemplo de la representatividad de esta persona en los medios de comunicación". "Con su experiencia supondrá una garantía muy valiosa para este Consejo de Administración", ha augurado.

Por su parte, el parlamentario de Podemos Pablo Padilla ha comenzado su turno de palabra recordando que la editora del informativo de RTVE en Valencia, Arantxa Torres, presentó su dimisión después de que el centro territorial no emitiera el vídeo con la reacción de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, ante los abucheos de pensionistas al presidente del Gobierno.

Algo que ha provocado un pequeño rifirrafe entre el parlamentario y la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, al no estar ateniéndose al tema en cuestión, según ella. No obstante, Padilla ha aclarado que hacía referencia a este caso para apuntar cómo se trabajaba cuando había mayoría absoluta del PP en el Gobierno regional mientras que ahora, al no haberla, hay una mayor pluralidad.

CUMPLIR CON LA SENTENCIA DEL TC

En este punto, Padilla ha recordado que la Comisión del Ente Público Radio Televisión Madrid tendrá que volver a repetir el proceso para la elección de cinco de los nueve miembros del consejo de administración del canal autonómico.

El Tribunal Constitucional (TC) estimó el recurso de amparo formulado por UGT contra el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid del 7 de marzo de 2016 que excluyó al sindicato de la relación de asociaciones profesionales y sociales designadas por la Comisión parlamentaria.

"Lo que ocurre es que no PP quiere que Telemadrid tenga a los nueve consejeros. Son muy celosos de las sentencias del TC en lugar de preocuparse de lo que les preocupan a los madrileños. Les pido que den luz y que podamos hacer efectiva la sentencia del TC. La televisión pública es de todos los madrileños, no sé sí les queda claro", ha insistido.

Por su parte, la diputada socialista Isaura Leal ha destacado de Elsa González que tiene una "trayectoria impecable", con la que va contribuir "a garantizar la independencia del ente público madrileño".

No obstante, también ha clamado por la "necesidad de proceder sin más demoras y sin más maniobras de dilación por parte del PP y Ciudadanos a ejecutar el contenido de la sentencia del Alto Tribunal. "El consejo no puede funcionar con estabilidad sin que nosotros cumplamos con nuestro deber, por tanto para el PSOE sin mas demoras y más dilaciones pedimos que procedamos a dar cumplimiento a lo determinado por el TC", ha insistido.

Por último, el diputado del PP Alejandro Sánchez ha tildado de "poco oportunas" estas peticiones de la formación morada y los socialistas, para a continuación explicar que si no se ha acatado lo solicitado por el Tribunal Constitucional es porque ninguno de los grupos parlamentarios coinciden en "cómo hay que dar cumplimiento a esa sentencia".

Para ello, el parlamentario popular ha instado a que los servicios jurídicos de la Cámara regional se dirijan al Alto Tribunal "para solicitarle un criterio concreto para llevarlo a término de la manera más correcta posible".

Además, ha indicado que apoyan la candidatura de Elsa González porque el PP defiende un modelo basado en la independencia de la gestión del tratamiento informativo por la destacable formación académica que tiene la nueva consejera.