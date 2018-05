Mad Cool cierra el cartel con Carolina Durante y Bifannah y los ganadores de Mad Cool Talent

10/05/2018 - 18:40

El festival Mad Cool ha confirmado este jueves dos nuevas bandas, cerrando el cartel con los grupos Carolina Durante y Bifannah y los ganadores de Mad Cool Talent.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Cerca de mil bandas emergentes de todo el mundo se han presentado a esta edición de Mad Cool Talent de la mano de Mahou, de las cuales solo nueve se subirán al escenario en Mad Cool Festival 2018.

Tras pasar las dos primeras fases (votación por un jurado profesional y votación popular), esta misma semana, los 15 finalistas han podido defender su proyecto en directo en diferentes salas de Madrid: el lunes 7 en Galileo Galilei, el martes 8 en Clamores y ayer miércoles 9 en Costello Club.

Tras una segunda votación a cargo del jurado de Mad Cool Talent hoy han anunciado a los nueve grupos ganadores. Se trata de Alberto & García (Oviedo), Badlands (Valencia), Frank's White Canvas (Chile), Los Ramblings (Madrid), Mavica (Cartagena), MokuMoku (Georgia), Repion (Cantabria - Madrid), Tourjets (Madrid), WhyWhyka (Madrid).

Todos ellos actuarán los próximos 12, 13 y 14 de julio en Mad Cool Festival 2018, junto a artistas como Pearl Jam, Arctic Monkeys, Depeche Mode, Jack White, Queens Of The Stone Age, Tame Impala o Nine Inch Nails.

ÚLTIMAS INCORPORACIONES

Además naga, Holy Bouncer, Conttra, Agoraphobia o Niña Coyote Eta Chico Tornado a las que nos complace sumar la incorporación de dos de las bandas emergentes más populares de la temporada: Carolina Durante y Bifannah.

Desde que publicaron su primer EP Necromántico (2017, Sonido Muchacho), los madrileños Carolina Durante no han dejado de crecer gracias al boca a boca. De hecho, su canción Cayetano va camino de convertirse en el éxito indie del verano).

Por su parte, los vigueses Bifannah son una coctelera en la que se mezclan el garage anglosajón de los 60 y la tropicália más desenfadada. Su primer álbum Maresia (2017, The John Colby Sect) les ha llevado ya a recorrer toda la península y ofrecer conciertos en Gran Bretaña y Estados Unidos, ha detallado la organización.

Además, gracias a un acuerdo con el festival portugués NOS ALIVE incorporarán también a una última banda emergente, que se seleccionará el próximo 18 de mayo en la final del concurso EDP Live Bands 2018 en Lisboa.

Con estas últimas confirmaciones queda oficialmente cerrado el cartel de Mad Cool Festival 2018. Los tickets para el jueves 12 y los abonos de tres días están totalmente agotados pero aún se pueden conseguir entradas para el viernes 13 y el sábado 14.

El festival se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio y contará con un cambio de recinto, el nuevo Espacio Mad Cool está situado en Valdebebas-Ifema y albergará a 80.000 personas con una extensión de 100.000 metros cuadrados.