El artista Rebullida presenta en La Lonja una selección de 57 pinturas de gran formato

10/05/2018 - 19:29

La Lonja vuelve a abrir las puertas a una nueva exposición, en esta ocasión para rendir homenaje al artista zaragozano Carmelo Ramos Rebullida, que presenta una selección de 57 pinturas de gran tamaño titulada "Materia y luz".

ZARAGOZA, 10 (EUROPA PRESS)

Las obras han sido realizadas desde 1992 hasta 2017, la mitad de ellas pintadas en los dos últimos años, con el propósito de llevar a quien las contempla a un mundo de prodigios, mundos de "materia y luz", que representan paisajes vestidos de un aspecto poco habitual, pero a la vez irrefutables.

Es como si estos paisajes hubieran estado agazapados en nuestro inconsciente y ahora el pintor nos los devolviera reales por primera vez.

Para Rebullida "pintar un cuadro es una aventura, algo así como un viaje a no se sabe dónde, y si no fuera por ese factor sorpresa, por ese juego del azar interviniendo en el proceso pictórico, muy probablemente no me generaría suficiente estímulo para seguir en la creación artística".

La exposición, que se puede contemplar hasta el próximo 1 de julio, contiene pinturas llenas de luz y de gozo en plena madurez creativa, en las que el artista, en la mayoría de las ocasiones, tiene al azar como compañero de juegos.

TRAYECTORIA

Carmelo Ramos Rebullida (Zaragoza, 1950), a lo largo de sus más de cuarenta años pintando en su estudio de Montañana, ha realizado un gran número de exposiciones, tanto individuales (más de 50 desde 1976), como colectivas (más de 100 desde 1971), mostrando sus cuadros en Aragón y en otros lugares de España.

Igualmente, ha participado en algunos concursos locales y nacionales, en los que ha obtenido distintos premios y reconocimientos, como es la Mención Honorífica, Premio Inmortal Ciudad de Zaragoza Mariano Barbasán, del Ayuntamiento de Zaragoza en 1975; finalista del V Concurso Nacional de Pintura para Artistas Jóvenes Blanco y Negro de Madrid en 1978; premio adquisición del XI Certamen San Jorge de Arte, Pintura, Escultura y Dibujo de Zaragoza, entre otros.

Para esta exposición se ha organizado también una actividad de entrada libre, denominada "Diálogos con el artista", que tendrá lugar los días 24 de mayo y 7 de junio, a las 18,00 horas, destinada al público en general con reserva previa.

En estas sesiones el artista zaragozano explica y comenta sus obras, interactuando con el público, abierto a cualquier pregunta y observación, ha indicado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.