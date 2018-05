Garrigues Walker: "Un empresario que no sepa lo que pasa en la realidad digital no está cumpliendo con sus obligaciones"

10/05/2018 - 19:31

Mauricio González-Gordon, presidente de González-Byass y presidente de la asociación en la Zona Sur, dio la bienvenida a los socios presentes e hizo un recorrido por los hitos de la zona en los últimos años "en diez años hemos pasado de organizar 12 actividades a celebrar más de 80 dando servicio a toda la comunidad andaluza. Empezamos con 40 socios, hoy contamos con más de 250 empresas asociadas" El veterano jurista Antonio Garrigues Walker, presidente de honor de APD España, hizo hincapié en la necesidad de asumir responsabilidades para poder competir en un entorno global y cambiante.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de honor de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y presidente de Garrigues, Antonio Garrigues Walker, considera que "un empresario que no sepa lo que pasa en la realidad digital, no está cumpliendo con sus obligaciones".

Más de 150 empresarios y directivos se dan cita en la jornada 'Liderazgo y adaptación a un entorno cambiante', un encuentro enmarcado dentro de la programación del décimo aniversario de la Asociación Para el Progreso de la Dirección (APD) en Andalucía que cuenta con el apoyo CTA, AON, Cesce, Unicaja Banco, Sopra Steria, Vodafone y PwC.

Considera que "los empresarios han de aceptar todas las responsabilidades, pero todas, no algunas, todas. Un empresario actual que no sepa lo que está pasando en el mundo, en la realidad digital, en los cambios políticos y sociales, no está adaptado a su tiempo, no está cumpliendo con sus obligaciones", aseguró mientras enfatizaba la importancia de asistir a este tipo de foros en los que se habla de todo esto. "APD tiene una especial inteligencia para descubrir de qué temas hay que hablar y debatir, es nuestra obligación estar", ha aseverado.

A su juicio, "todos los estamentos de la sociedad han de plantearse cuáles son sus obligaciones actuales, de lo contrario estamos perdidos. En época de crisis, todos se refugiaban en ella. Llegó un momento en Estados Unidos en el que hablar de la crisis era sinónimo de ser mal directivo. No podemos buscar excusas".

Citando numerosos ejemplos, Garrigues Walker también refirió a la importancia de detectar y adaptarse a los cambios que tienen lugar en el entorno empresarial y en los mercados. "Las decisiones políticas afectan a numerosas empresas, especialmente a sus relaciones comerciales", ha indicado este jurista, quien considera que ejemplo de ello son las posibles consecuencias que podrían derivarse de la última decisión de Estados Unidos de cancelar sus relaciones comerciales con Irán, el Brexit, que ha dividido la sociedad británica o Alemania y su política de refugiados que ha hecho aflorar partidos xenófobos.

También se refirió a los cambios sociológicos, especialmente a las políticas proteccionistas de Estados Unidos, al impacto de los avances de la ciencia y la tecnología.

"Aún se desconoce el impacto de estos cambios y las sinergias que existirán entre ellos", ha indicado Garrigues Walker, quien ha aludido a "la creencia de que la inteligencia artificial supere a la humana, lo cual es claramente posible". Ha asegurado que las máquinas sustituirán el trabajo realizado por los humanos, citando numerosos ejemplos, tales como la implementación de la robótica en la salud.

El segundo ponente de la jornada fue Ismael El Qudsi, CEO Internet República, que centró su discurso en el valor de las marcas, los millennials y los influencers. "Dos tercios de las marcas son irrelevantes. Se ha perdido la confianza", ha apuntado.

A su juicio, el vasto acceso a las tecnologías ha supuesto mayor transparencia ya que ahora "el consumidor posee más información para verificar si la empresa dice realmente la verdad en sus anuncios". El consumidor de hoy es un medio de comunicación en sí, elige dónde y cómo consume sus contenidos. "El 84 por ciento de los millennials no cree que las marcas digan la verdad en la publicidad, y representan el 25 por ciento de la población", ha asegurado el CEO de Internet República.

LLEGAR A LOS 'MILLENIALS'

Considera que para llegar a los millennials, el marketing de 'influencers' es una de las vías para llegar a ellos. "El 92 por ciento de ellos confían en las recomendaciones realizadas por los influencers, creen más en los contenidos que crean estas personas, que los que se difunden en los medios". Los recomendadores son conocidos, amigos o familiares, que "influyen directamente en el 82 por ciento de las decisiones de compra", ha añadido.

Por su parte, Daniel Carreño, presidente y CEO General Electric España y Portugal, ha hablado de la democratización de la formación e información, de la velocidad de los cambios que se suceden, sobre todo en el entorno empresarial. "La caída de las barreras de entrada, que nos protegían de los competidores y nos daban tiempo para corregir nuestras estrategias, ha propiciado nuevos modelos de negocio con competidores que aspiran acaparar el mercado", ha añadido.

Carreño ha asegurado que "la capacidad de anticipación se ha reducido debido a que tenemos acceso a información que es menos contrastada y que se queda obsoleta o cambia rápidamente".

Por último, Álvaro Portes, director territorial de Cesce, ha clausurado la jornada citando una frase de Heráclito. "Todo fluye, nada permanece", para hacer referencia a la importancia del cambio, y a la velocidad a la que este se produce. "La clave no es predecir el futuro sino crear el futuro, es decir, ser partícipe del cambio", ha aseverado.