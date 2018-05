Los MIR de las Urgencias Hospitalarias comienzan una huelga indefinida este viernes contra la "precariedad"

10/05/2018 - 19:33

Los Médicos Internos Residentes (MIR) de las Urgencias Hospitalarias del Área de Salud de Granada inician este viernes un a huelga indefinida por "las precarias condiciones" en las que se ven "obligados a atender a los pacientes durante las guardias".

GRANADA, 10 (EUROPA PRESS)

Según han indicado fuentes de la Asamblea Médicos Internos Residentes convocante a Europa Press, la huelga, cuyo inicio se había previsto inicialmente para el pasado 27 de abril, se produce tras dar por rotas las negociaciones que se han mantenido en los últimos días con el Servicio Andaluz de Salud para tratar de evitarla.

Está previsto que la huelga comience a las 15,00 horas, tras no haberse registrado, según fuentes de la plataforma de los MIR consultadas por Europa Press, avances en los encuentros celebrados durante más de 15 "días de negociación" en que los representantes de la Asamblea de Médicos Internos Residentes consideran que el SAS no ha planteado "medidas concretas".

A esa hora, la asamblea ha convocado una concentración a las puertas del hospital Virgen de las Nieves, en cuyas Urgencias trabajan estos médicos en formación, al igual que en las del ubicado en el Campus de la Salud.

La plataforma se creó a raíz de una reunión celebrada a principios de año para abordar las condiciones en que realizan su trabajo, de lo cual surgió un manifiesto, que firmaron unos 220 residentes de los alrededor de 300 que realizan las guardias en ambos hospitales granadinos, todos llamados a la huelga a partir del viernes.

Estas mismas fuentes han pronosticado el "éxito" de la huelga en sus primeras jornadas, y han lamentado las repercusiones que pueda tener para la población, pues "el 60 por ciento de la plantilla de Urgencias no estará", según sus previsiones, a no ser que el SAS "no cumpla la ley" en materia de personal para cubrir estas plazas.

CALIDAD DE LA FORMACIÓN

Por su parte, la consejera de Salud, Marina Álvarez, se ha comprometido este jueves en sede parlamentaria a garantizar la calidad de la formación de los residentes de urgencias en Granada, cumpliendo con el Plan Formativo establecido, a la vez que se seguirá velando por asegurar la calidad de la asistencia que se presta en estos servicios hospitalarios.

Álvarez ha detallado en sede parlamentaria, en respuesta a una pregunta formulada por la popular Eva Martín, los pasos que se están dado desde que el colectivo de residentes de urgencias plantease en febrero sus demandas, por las que la Consejería ha mostrado en todo momento "la máxima sensibilidad y ánimo de entendimiento" para evitar la huelga indefinida que comenzará este viernes.

En un comunicado emitido el pasado martes, la Junta de Andalucía garantizó que "la población debe tener la tranquilidad de que la asistencia sanitaria estará garantizada" en las Urgencias de los hospitales Virgen de las Nieves y Campus de la Salud de Granada, pese a la huelga convocada por la Asamblea de Médicos Internos Residentes.