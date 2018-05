El Spring Festival confirma a Delaporte, Meneo, Bea Pelea y otros 12 artistas y lanza abonos a 26 euros

10/05/2018 - 19:36

El Spring Festival de Alicante ha confirmado este jueves a una quincena de artistas para su décimo aniversario, que está a punto de cerrarse. Entre ellos destacan el dúo italoespañol Delaporte, el "electropical" Meneo o el "reggaetón romántico" de Bea Pelea. Los tres llegan junto a una oferta de abonos por 26 euros, disponible solo hasta esta noche.

ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS)

A un cabeza de cartel como Los Planetas, en su primera visita a Alicante desde 2007, y a grupos de renombre como Izal, Dorian o La Casa Azul --confirmado esta misma semana--, se unen 15 artistas antes de las últimas confirmaciones de los que actuarán en la zona de acceso gratuito anexa al recinto, detalla la organización en un comunicado.

La principal novedad es la programación completa del escenario Jägermusic, que vuelve a apostar por los creadores emergentes. Allí habrá estimulantes directos de proyectos de música urbana y electrónica, como Bea Pelea, Delaporte o la banda de música post-industrial de Alcoi (Alicante) We Are Not Brothers, así como 'dj sets' con la electrónica más puntera: los de BSN Posse, Meneo, Beauty Brain, QWERT o La Résistance.

Junto a ellos, dos de los dj's más queridos de la escena indie alicantina se unen al escenario principal del festival. Blitzmix y Nando Costa calentarán el ambiente entre concierto y concierto con los mejores temas del indie y la electrónica.

En concreto, los 15 últimos confirmados son Bea Pelea, Delaporte, We Are Not Brothers, Bsn Posse, Meneo, Qwert, La Résistance, Nando Costa, Jes Set, Freazer, Blitzmix, Kutxu, Nat Vegas, Yiorch y Rêve Disco Club. Se trata de un 'line-up' "a la altura del décimo aniversario", resaltan los organizadores.

Spring Festival desgranará en los próximos días su cartel por jornadas. También anunciará la programación gratuita del festival, que tendrá cabida en la zona Spring Live Food&Market, anexa al recinto principal de conciertos.

Mientras tanto, los abonos se pueden adquirir en la página web 'springalicante.es' o Ticketea desde 26 euros, pero será solo hasta esta misma noche, cuando subirán de precio. El certamen se celebra el próximo fin de semana del 25 al 27 de mayo en el puerto de Alicante.