Casares (PSOE) replica al ministro de Fomento que "no hay dinero para tanta fiesta"

10/05/2018 - 20:08

El secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares, a su vez Secretario Ejecutivo de Transportes e Infraestructuras de la CEF-PSOE, ha definido al titular de Fomento, Íñigo de la Serna, como el "típico ministro que, allá donde va, promete un reguero de obras y de millones".

GIJÓN, 10 (EUROPA PRESS)

Según Casares, en total, desde que es ministro, ha comprometido 40.000 millones de euros. "No hay dinero para tanta fiesta", ha bromeado, para apuntar después que es "imposible que lo pueda cumplir". Como ejemplo, ha citado el Plan de Vías de Gijón, que de 800 millones de euros de coste solo figuran 500.000. "Va a tardar 800 años", ha ironizado sobre el pago de la obra.

Así lo ha indicado durante una asamblea abierta en la Casa del Pueblo de Gijón, en la que ha intervenido el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, y la diputada del PSOE por Asturias María Luisa Carcedo.

Asimismo, ha acusado al PP de que España sea hoy "un país desigual". Y ante esta situación, se ha quejado de que el Gobierno central haya presentado unos presupuestos "injustos e insolidarios", ha reprochado. Frente a esto, el PSOE ha hecho un ejercicio de responsabilidad política al presentar unos presupuestos alternativos. Ha considerado un "engaño" a los asturianos y españoles que el PP diga que se está saliendo de la crisis, a lo que ha visto importante que el PSOE gobierne el país.

Casares, además, ha aprovechado el acto para elogiar a Carcedo por ser valiente y haber presentado el proyecto de Ley de la Eutanasia, porque, a su juicio, tan importante es trabajar por una vida digna como que la gente tenga derecho en sus últimos días a tener una muerte digna. El PSOE, según el, se ha situado una vez más a la vanguardia con esta propuesta.

También se ha referido a Barbón, del que ha destacado que es "un lujo" tenerlo como secretario general. Ha resaltado que "es un buen socialista, un hombre bueno", que da orgullo de pertenecer al PSOE.

Carcedo, por su parte, ha justificado el rechazo del PSOE a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que vienen a consolidar los recortes del Gobierno del PP en políticas sociales y a ahondar en la desigualdad.

Al acto, en el que Barbón ha sido recibido entre aplausos, han acudido algunas caras conocidas, como el ex consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, la ex consejera de Bienestar Social, Graciela Blanco, el ex consejero de Empleo, Francisco Blanco, el secretario general de UGT Gijón, Fernando Díaz e históricos del partido como Ángeles Flórez 'Maricuela'.