Descartadas las primarias en Dos Hermanas y Alcalá, según Toscano y los críticos alcalareños

10/05/2018 - 20:26

El alcalde de Dos Hermanas no ha decidido aún si finalmente optará o no a un nuevo mandato

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Mientras este jueves finaliza el plazo habilitado por el PSOE andaluz para provocar elecciones primarias para la designación de candidatos a las alcaldías en municipios de más de 20.000 habitantes de la región, siempre que concurriesen dos opciones y una candidatura alternativa en el caso de las localidades con gobiernos socialistas, habría quedado descartada la celebración de primarias en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.

En el caso de Dos Hermanas, el veterano alcalde socialista Francisco Toscano, quien dentro de poco cumplirá 35 años en el poder, ha confirmado a Europa Press que la agrupación socialista nazarena no celebrará elecciones primarias, al no mediar ninguna precandidatura "alternativa", con lo que en una situación como la de Dos Hermanas, tal extremo "consolida" como futurible candidato a la persona que esté gobernando. No obstante, ha precisado que él aún no ha adoptado la decisión correspondiente a si optar o no a un nuevo mandato.

"Hoy por hoy no tengo ninguna decisión en ninguno de los sentidos. Queda un año por delante (hasta las elecciones municipales de 2019) y un año es mucho tiempo para reflexionar", ha manifestado Toscano, quien ha admitido que si finalmente decidiese no repetir como candidato a la Alcaldía, ya no sería posible celebrar elecciones primarias y la designación del candidato quedaría pendiente de las instancias superiores del partido.

En el caso de Alcalá de Guadaíra, el sector de la Agrupación socialista alcalareña contrario a la actual alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez (PSOE), promovía una "recogida de firmas" para desencadenar unas elecciones primarias, al conocer las "intenciones" de Jiménez de ser la candidata en 2019.

Para ello, este colectivo del PSOE alcalareño alineado contra la alcaldesa, quien meses atrás asumía el liderazgo de la agrupación al vencer en la asamblea local del partido a la candidatura a la reelección de Rafael Chacón, hombre fuerte del exalcalde Antonio Gutiérrez Limones, necesitaba "presentar más del 50 por ciento de firmas del censo" de la agrupación socialista alcalareña.

Dicho sector, en ese sentido, ha manifestado que aunque ha estado "muy cerca" de lograr su objetivo, no ha logrado el número necesario de firmas, denunciando "un auténtico boicot de parte del Comité Local, negando información y medios y haciendo llegar veladas amenazas a quien firmara esta petición de hacer primarias".