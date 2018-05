Pérez (PSOE) se ofrece como el alcalde que "dé el impulso que Málaga necesita"

10/05/2018 - 20:49

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha presentado su proyecto político para la capital malagueña en el colegio Gibraljaire, ofreciéndose como el alcalde que "dé el impulso" que Málaga "necesita".

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz de su candidatura, Mariluz Reguero, que ha presentado al socialista este jueves, lo ha definido como "un hombre inteligente, trabajador, idealista, formado, que conoce y ama su tierra y tiene ganas de cambiar las cosas".

Pérez ha apelado al espíritu socialista de "un proyecto colectivo, de un partido que está unido", estableciendo que "cuando estamos juntos, este partido es imparable". Así, ha reivindicado "un impulso necesario ante la parálisis y el estancamiento que un alcalde agotado y un equipo de gobierno a la fuga no son capaces de hacer".

El actual portavoz municipal del PSOE se ha ofrecido "para ser el primer alcalde nacido al otro lado del Guadalmedina, ese río que durante tantos años separó a la Málaga pudiente de la humilde".

De igual modo, el concejal se ha definido como "inconformista, como debemos ser todos los socialistas", pues "queremos mejorar nuestra ciudad y lo hacemos por convencimiento de que una Málaga mejor no es solo posible, sino necesaria".

Además, ha defendido las políticas socialistas, recordando la labor de Pedro Aparicio, "primer alcalde de la época democrática y que modernizó Málaga". "Una Málaga de calles terrizas, que fue poco a poco convirtiéndose en lo que es hoy día", ha dicho.

"Poco se habla de su legado: la Casa Natal Pablo Picasso, Teatro Cervantes, Orquesta Filarmónica de Málaga, sirvieron para poner los cimientos del auge cultural de esta ciudad, o el PTA, Jardín Botánico de la Concepción o el PGOU del 83, fueron todos proyectos socialistas que dinamizaron Málaga. Un legado que esconde la derecha deslealmente", ha criticado.

Pérez ha asegurado que va a "desarrollar un programa electoral que inspire el cambio, ambicioso, de futuro, donde nuestra acción principal sean las personas, demostrando que hay otra forma de trabajar. Y me comprometo a liderar fielmente ese cambio a toda Málaga". "No voy a prometer nada que no pueda cumplir. Por eso os prometo trabajo, esfuerzo, dedicación y entrega", ha señalado.

Pérez se ha referido a la posible reelección del alcalde, Francisco de la Torre, afirmando que "si hay un momento en el que cambio es posible, no lo dudéis, es ahora. Nos encontramos con una derecha dividida; un PP muy erosionado, un equipo de gobierno desgastado y a De la Torre agotado en ideas".

En cuanto a los ejes de su proyecto, Pérez ha manifestado que "una política fiscal diferente es posible. Con una bandera muy clara, eliminar las plusvalías por herencia, el verdadero expolio cuando heredan los malagueños", prometiendo que "lo primero que haré como alcalde será quitar las plusvalías por herencia".

OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

Por otra parte, ha añadido que "una ciudad no es justa si no hay oportunidades para sus jóvenes", compromentiéndose a que Málaga "sea un nicho de oportunidades para que no sólo encontréis ese trabajo, sino que sea en condiciones dignas, con sueldos justos, para que no tengáis que abandonar vuestra tierra por necesidad".

Sobre los proyectos que en su opinión se mantienen "estancados en la ciudad", el candidato socialista ha incidido en que "Málaga no puede prolongar deudas pendientes con ciertos lugares, lo que hoy es día conocemos como la 'Málaga inacabada'", en referencia "al Astoria, un edificio por el que se pagaron 21 millones de euros; y a la gran cicatriz hídrica, sociológica y económica del municipio, el Guadalmedina, el río que aún hoy nos sigue separando".

"Y como no, --ha continuado-- hablo del gran parque que merecen los ciudadanos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero en los antiguos terrenos de Repsol". Asimismo, ha reivindicado que "es el momento de invertir en nuestros barrios, esos grandes olvidados de la gestión del PP en los últimos años", incidiendo en "los 300 policías locales que necesitan nuestros barrios".

Sobre la gestión cultural, el portavoz socialista ha considerado que "Pablo Picasso se sentiría orgulloso de la Málaga de los museos, pero más orgulloso se sentiría de una Málaga que diera oportunidades a nuestros creadores", señalando que "hay que tomar las medidas y realizar las actuaciones necesarias para que la cultura llegue a todos los puntos de esta ciudad, porque es la base de la igualdad de oportunidades y de un modelo social de ciudad".

MODELO DE CIUDAD

En cuanto al modelo de ciudad, Pérez ha asegurado que "hay que definirlo. Y en eso Málaga va tarde". Según el socialista "tenemos que dar un impulso al PGOU, que actualmente es un conglomerado confuso. Y es imposible hablar de modelo de ciudad sino actualizamos este documento".

Por ello, ha asegurado que "como alcalde impulsaré la revisión del Plan General mediante un 'Plan Proyecto' que recogerá las intervenciones estratégicas situadas en la ciudad con el objetivo de mejorar su estructura urbana, potenciando la cualificación social y buscando también la recualificación turística".

Sobre el PTA, Pérez ha afirmado que "merece un impulso". "Tenemos que trabajar para mejorarlo con la creación de empleo estable y de calidad, con una apuesta decidida por la innovación y la tecnología. Y para eso hace falta un esfuerzo decidido, con un 'scouting' que atraiga empresas, potenciando un sector puntero en nuestra ciudad como es el de los videojuegos y las creaciones en 3D", ha valorado.

"Y si hablamos de intervenciones necesarias para el desarrollo económico", ha dicho, "es inevitable hablar del tren del puerto", recalcando que se trata de "una herida abierta en la ciudad". En este punto, ha afirmado que "cuando sea alcalde será una de las primeras acciones que tomaré, soterrar el tren del Puerto, aunque sea con fondos municipales, mediante un convenio con el Gobierno central".

CORREDOR MEDITERRÁNEO

Por otro lado, ha establecido que "la falta de inversiones en el Corredor Mediterráneo y en el tren del puerto hace que el recinto malagueño logísticamente esté siendo estrangulado por el Gobierno central".

Así, "para consolidarnos como el tercer aeropuerto más importante de España, se requiere una nueva terminal, abrir la segunda pista de manera permanente y el impulso para convertirlo en HUB internacional". En definitiva, ha defendido "un nuevo Plan Málaga que refuerce el liderazgo del aeropuerto de Málaga como capital del Sur de Europa y puerta de entrada a Andalucía".

En cuanto a la igualdad de género, ha asegurado entender a las mujeres al sentirse "cansadas cuando veis la actitud de un Estado que permanece impasible ante la violencia machista, la brecha salarial y la actitud patriarcal". Así, ha confirmado que es un tema con el que tiene "un compromiso firme", indicando que "yo no soy un aliado más en esta lucha, yo seré siempre un combatiente más, porque ésta es también mi lucha, y desde luego se notará cuando gobernemos esta ciudad".

Con todo ello, Pérez ha asegurado que "con un programa como el que estoy presentando, Málaga aspirará a convertirse en la capital del sur de Europa gracias a su área metropolitana: una ciudad justa, ambiciosa y afortunada".