Sáez Aguado y plataformas en Defensa de la Sanidad Pública muestran sus discrepancias en un 'cara a cara' en Salamanca

10/05/2018 - 20:53

Las plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León y el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio María Sáez Aguado, han participado en un dabate 'cara a cara', donde han analizado la situación del sistema asistencial y donde han mostrado sus discrepancias.

SALAMANCA, 10 (EUROPA PRESS)

El salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca ha sido el escenario de las intervenciones del doctor Pablo Oyágüez, en representación de la Coordinadora de Plataformas, y el consejero, con el decano de la Facultad de Medicina de Salamanca, Francisco Javier García Criado, como moderador.

El encuentro, que ha comenzado pasadas las 19.00 horas, se ha estructurado sobre los diez ejes planteados en el documento presentado por las plataformas a los diversos Grupos Parlamentarios en las Cortes de Castilla y León.

Al comienzo de su intervención, el consejero ha argumentado que es erróneo creer que los servicios públicos de la sanidad se estén privatizando, pues "son públicos", y ha pedido que no se confundan con "servicios auxiliares" que "no son nucleares" y que se llevan a cabo por empresas a las que "no debemos demonizar".

A este respecto, Antonio María Sáez Aguado ha puesto también sobre la mesa durante el debate que Castilla y León es "la segunda comunidad autónoma que menos destina a conciertos con centros privados".

En cuanto a recortes, ha apostillado que la Sanidad Pública de la Comunidad cuenta con "más presupuesto" que en 2010 y ha enumerado distintas inversiones, además de señalar que la Junta ha activado la contratación la plantilla pública de la asistencia sanitaria con 7.000 nuevas plazas.

También, en referencia a otra de las críticas de las plataformas, el máximo responsable del Sacyl ha afirmado que en Castilla y León las listas de espera "se han reducido" tanto en número de pacientes como en la demora media. "Somos la cuarta comunidad autónoma con menos números de pacientes", ha aseverado.

Por ello, tanto en el debate como en el encuentro previo con los medios, Sáez Aguado ha pedido "un poco menos de eslóganes y más datos" y ha solicitado a los asistentes a la sala que contribuyan a "a mejorar el sistema público de salud" con propuestas pero también al dar "legitimización" a la situación de la sanidad, que tiene "problemas" y "fortalezas". "Los datos avalan una situación de la sanidad que no es la que a veces se dibuja", ha continuado.

PLATAFORMAS

Por su parte, el facultativo Pablo Oyágüez ha iniciado su intervención lamentando la "repetición machacona de una mentira", en referencia a una gestión sanitaria con "servicios en manos de empresas" y con un sistema "que gasta más y que es menos equitativo". "Muchos profesionales y pacientes decimos que otra forma de hacer las cosas es posible", ha remarcado.

En sus réplicas a las exposiciones del consejero, el representante de las plataformas ha manifestado que en Castilla y León "es evidente que se ha reducido capacidad asistencial" y que el aumento de la jornada laboral en el personal "no ha podido compensar la reducción de plantilla".

"No estamos de acuerdo con la externalización de servicios, y tampoco con los no sanitarios", pues estos últimos también son "nucleares" en la atención diaria a los pacientes y "sería importante recuperar estos servicios", ha apuntado OyáGüez, además de poner en duda que estas externalizaciones sean más eficientes y correctas en la atención, al buscar "el beneficio" económico, que si estuviesen en manos públicas.

En otros apartados, en la última fase de la cita en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, el portavoz de las plataformas ha pedido cambios en el sistema de elección de las direcciones y de los cargos intermedios, pues "no hay un baremo objetivo" y "se basa en la afinidad política" y el "clientelismo". Además de pedir "transparencia" y de lamentar que haya "maquillaje" de cifras en datos que afectan a la sociedad como las listas de espera.

COORDINADORA PLATAFORMAS

Esta agrupación esta compuesta, entre otras, por Anhelo Plataforma por la Sanidad en Aguilar y comarca, Asociaciones Vecinales de Aranda de Duero, Plataforma pro-Sanidad Pública en Astorga y comarca, Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana, Plataforma Pro-Hospital de Guardo, Plataforma por la Sanidad Pública de León.

El resto de asociaciones está formado por Plataforma por la Sanidad Pública en Las Merindades, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Palencia,Plataforma por la Sanidad Pública de Salamanca,Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en el Valle del Tiétar, Plataforma en defensa de la sanidad rural de Villadiego y Comarca, Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora.