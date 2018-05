Bonig dice que el PP "se dejará la piel" contra el modelo lingüístico del Consell que copia "literalmente" al 'Procés'

11/05/2018 - 13:20

Afirma que "no es verdad que el PP en Cataluña copie el modelo valenciano"

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha recalcado este viernes "se va dejar la piel" para luchar contra el modelo lingüístico del Gobierno valenciano, que "copia literalmente" el modelo seguido en Cataluña por el 'procés', y para "garantizar la libertad de los padres a elegir la lengua en la que estudian sus hijos".

Bonig ha realizado estas declaraciones antes de reunirse con asociaciones de padres y plataformas para valorar la última sentencia sobre la política lingüística del Consell y con quienes el Consell "no se ha querido reunir" en estos tres años.

Al respecto, ha afirmado que el modelo del PSPV-Compromís para la educación valenciana es "el mismo que el 'procés'", como "así lo dice el propio preámbulo" de la ley del plurilingüismo y al respecto ha recalcado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declara la nulidad parcial del decreto de plurilingüismo "pone de relieve que el proyecto de Puig es nulo y atenta contra la libertad y la igualdad" que consagra Constitución.

Por todo ello, considera que "hay motivos" para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, que se aprobó en febrero en las Corts con el voto en contra del PP, y ha explicado que si lo interpone el Gobierno central automáticamente llevará aparejada su suspensión cautelar.

Además, ha señalado que muchos de los artículos que figuran en el decreto ley derogado "perviven" en la ley de plurilingüismo y ha explicado que la propia sentencia dice que "no hay oferta" en castellano como "en la Vall d'Uixò, donde los 12 colegios públicos todas las líneas son en valenciano", y por tanto "no hay libertad en las familias para elegir". Por ello, la sentencia establece que "se impone un modelo único donde no se garantiza la libertad".

Por contra, ha destacado que el modelo del PP es "volver a dar libertad absoluta a las familias" en la elección de la lengua vehicular y asegurar que "los poderes públicos promuevan el uso y la defensa del valenciano".

PUIG "FALTO A LA VERDAD"

Además, ha corregido a Puig porque "ayer no dijo toda verdad" en la sesión de control de las Corts porque "no es verdad que el PP en Cataluña copie el modelo valenciano".

En ese sentido, ha explicado que en el Estatuto de autonomía catalán dice que "todos los catalanes tienen el derecho y la obligación a saber y hablar el catalán" mientras que en el Estatuto valenciano "se establece que todos los valencianos tienen el derecho a usarla y conocerla" y a los poderes públicos su promoción "pero no establece una obligación".

Además, ha señalado que "como consecuencia del 'procés' llevado a cabo en Cataluña durante los últimos 30 años se incumplía sistemáticamente la obligación de dar también la escolarización también en castellano las familias acudieron al Tribunal Supremo".

El alto tribunal, ha señalado, dijo que "al menos en Cataluña se tenía que explicar al menos el 25 por ciento en castellano y por eso el PP presentó esta iniciativa en Cataluña ante los nacionalistas separatistas que no respetaban la ley".

Así, para que se aplicase la sentencia del Tribunal Supremo en la Comunitat Valenciana tendría que darse lo que en derecho se llama "identidad de razón" que supone que debe haber "el mismo supuesto". Sin embargo, en la Comunitat "no se da el mismo" supuesto porque nuestro Estatuto establece el derecho a usar y conocer" la lengua pero "no la obligación" como en el catalán.

Por otra parte, ha señalado que las quejas trasladadas en la plataforma creada por el PPCV por casos de adoctrinamiento en las aulas "no son anónimas" y ha señalado que se reunirán con las personas que se las mandan para "recabar estas inquietudes" y plasmarlas en iniciativas en el parlamento.