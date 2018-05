UGT se concentra ante Zara en el centro de Santiago para denunciar contratos "fraudulentos" y despidos "rastreros"

11/05/2018 - 13:25

Detecta 60 casos de eventuales que cree que deberían ser indefinidos, 38 de los cuales ya fueron transformados y siete que están en los juzgados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)

Varias decenas de personas han secundado este viernes la concentración convocada por UGT frente a la tienda de Zara en la céntrica plaza de Galicia de Santiago para denunciar contratos "fraudulentos" en la provincia de A Coruña y despidos que el sindicato atribuye a una actitud "rastrera" por parte de la empresa.

Al respecto, el representante de UGT Álvaro Cajigal ha explicado que la central detectó unos 60 trabajadores (casi todas mujeres) cuyos contratos entiende "fraudulentos".

En 38 de los casos, de hecho, ha apuntado que fueron transformados de eventuales a indefinidos, tras la actuación de la inspección de trabajo. Lo que ocurrió entonces, según el relato de Cajigal, fue que "la empresa, de una manera rastrera, para no tener que hacerlas indefinidas", despidió a varias empleadas.

"Y no porque no haya necesidad. Reconocen que son trabajadoras válidas y que necesitan gente, porque siguen contratando a gente nueva, ocupando ese puesto", ha afirmado.

Para esos supuestos, UGT promueve demandas en los juzgados (ya presentó siete, de cuyo resultado está pendiente), ya que la inspección les trasladó que "no tenía competencia para actuar con alguien que ya no está trabajando" y eso corresponde al ámbito judicial.

"TIENEN QUE READMITIRLAS"

El sindicalista ha expuesto que "en el primer acto de conciliación la empresa reconoce que son indefinidos y les ofrece la indemnización por despido improcedente". Pero lo que UGT pide es la readmisión, "porque esas trabajadoras han finalizado su contrato a consecuencia de reclamar un derecho". "Tiene que ser nulo ese despido y tienen que readmitirlas", ha incidido.

La contratación eventual, a juicio de este portavoz sindical, "la quieren a largo plazo porque primero se evitan que generen antigüedad" los trabajadores, y eso "se lo ahorran", pero también y "más importante" por las implicaciones a nivel de los calendarios.

La compañía tiene "pactada" una distribución para la plantilla indefinida. No obstante, "con la contratación temporal te muevo como me da la gana y te pongo donde me da la gana", ha ilustrado Álvaro Cajigal, antes de añadir que tampoco tiene "por qué" darse vacaciones a esta parte de la plantilla. "Eso es lo que aprovechaba hasta ahora la empresa", ha resuelto.