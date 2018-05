El PSRM propone un debate sobre infraestructuras en la Asamblea para que cada partido desvele sus "prioridades"

11/05/2018 - 13:47

Apuesta por la llegada del AVE "soterrado" y complementarlo con mejoras en infraestructuras, tanto de cercanías como de mercancías

MURCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha propuesto un debate monográfico sobre infraestructuras en la Asamblea Regional con el fin de que cada partido político se posicione al respecto y desvele cuáles son sus prioridades, por ejemplo, en materia de trenes de cercanías, ferrocarriles de mercancías y sobre la llegada de la Alta Velocidad a Murcia, Cartagena y Lorca o su paso por Alcantarilla, entre otras cuestiones.

"Esperamos que haya un consenso por parte de todos los partidos", tal y como ha señalado Conesa, quien ha señalado que el objetivo de este debate es que los grupos parlamentarios voten "una serie de conclusiones y prioridades" para fijar una propuesta de resolución con el fin de "poder mirar a los ojos a los ciudadanos y decirles el rumbo" de la Región en materia de infraestructuras.

Así lo ha hecho saber el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, en una rueda de prensa tras mantener una reunión con la Ejecutiva Regional del partido y representantes de la formación en todas las instituciones (Congreso, Senado, Asamblea Regional y ayuntamientos), con el fin de abordar los retos de la Región en materia de infraestructuras y, sobre todo, de ferrocarril, que es una cuestión "básica y fundamental".

Y es que el ferrocarril es "el medio de comunicación del siglo XXI" y "por fin debe de llegar a la Región de Murcia", según Conesa, quien ha lamentado que la Región llega "tarde" en esta materia, "como en todo".

"Tenemos claro que es el momento de una inversión en la Región de Murcia, no solo en AVE", según Conesa, quien cree que es el momento de "planificar lo que no se ha planificado en todo este tiempo", y de "no enfrentar ni dividir". A su juicio, la palabra "clave" es la "planificación" que se solicitó en la Asamblea Regional en 2016 con un acuerdo por unanimidad de todos los grupos y con un Pacto Regional de Infraestructuras del que "nada hemos sabido del Gobierno regional".

"Nada se ha hecho en ese sentido", ha lamentado Conesa, quien remarca que los colectivos sociales les han pedido en las últimas semanas la creación de una Mesa del Ferrocarril. Ante esta situación de "caos, desgobierno y falta de planificación", el PSRM-PSOE ha solicitado un debate monográfico en la Asamblea Regional del que se extraerán "una serie de conclusiones" y que todos los partidos "tendrán que votar".

El secretario general del PSRM-PSOE espera que este debate monográfico se celebre en las próximas semanas "con el ánimo de consensuar las prioridades en la Región en materia de ferrocarril y de infraestructuras por carretera".

PRIORIDADES DEL PSRM EN MATERIA FERROCARRIL

En cuanto a las prioridades del PSRM-PSOE en materia de ferrocarril, Conesa ha citado las cercanías, que padecen un "abandono total en el actual sistema" y cuya mejora y planificación "debe ser una prioridad absoluta". En concreto, apuesta por la conexión de las tres áreas metropolitanas de Murcia, Cartagena y Lorca, así como su mejora y la conexión desde Águilas hasta Alicante.

En la media distancia, cree que "se puede y se debe exigir de manera inmediata la mejora de la línea actual Cartagena-Murcia-Madrid", que era la "compensación que íbamos a recibir hace 16 años, cuando el ex presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, renunció a la conexión directa del AVE desde Madrid, a cambio del compromiso de mejorar esa infraestructura, que necesita terminar su electrificación y que vengan los trenes híbridos".

Por otro lado, ha subrayado que el transporte de mercancías es "básico para el crecimiento económico de la Región y para Cartagena y su comarca". La intención del PSRM-PSOE es "planificar a corto plazo pero, sobre todo, a medio y largo plazo para evitar cuellos de botella que dificulten el crecimiento del Puerto de Cartagena".

En materia de AVE, cree que es una materia que ya "le toca a esta Región, porque ya está planificada en toda España y nos quedamos, como siempre, los últimos". A su juicio, el AVE "llega tarde y, sobre todo, llega mal". Así, cree que es el momento de "no enfrentar ni dividir" y, por eso, considera necesario "consensuar y que toda la Región sepa cómo va a quedar el soterramiento a su llegada a Cartagena, a Lorca y Alcantarilla".

Asimismo, ha exigido "la modificación del último cambio que se ha realizado en el trazado a su paso por Totana y por otros puntos del valle del Guadalentín". En su opinión, "lo único que hacen es confrontar y dividir aún más a la ciudadanía".

Igualmente, ha remarcado que el AVE "debe llegar a Murcia soterrado" y cree que, "si es posible y aunque sea en el último momento, debe alcanzarse un consenso social que deje de fracturar la ciudad y, sobre todo, la dignidad de muchos de sus vecinos y vecinas".

"El AVE debe ser siempre una inversión que debe complementarse con las mejoras en las infraestructuras, tanto de las cercanías como de las mercancías", según Conesa, quien cree que al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, "ni está ni se le espera en la política y la planificación del tren". Ha exigido que "ya que llegamos tarde, que lleguemos mejor".

En su opinión, lo importante es la "planificación", ya que "el AVE tiene que llegar sí o sí, pero tiene que llegar soterrado y sabiendo cómo va a llegar en los próximos años a Cartagena, a Lorca y cómo va a pasar por ciudades como Alcantarilla".

El PSRM-PSOE exige de forma complementaria y de forma paralela que haya "inversiones en materia de cercanías, que han sido las grandes olvidadas", así como en materia de inversiones.

Al ser preguntado por la forma en la que se puede recuperar el consenso en torno al soterramiento en la ciudad de Murcia, Conesa ha señalado que la propuesta y la petición que ha formulado el PSRM-PSOE este jueves en la Asamblea es un debate en el que "cada partido va a plantear sus prioridades y conclusiones".

Y es que ha lamentado, a este respecto, que "sólo se ve a un delegado del Gobierno que lo único que hace es provocar a los vecinos y generar vergüenza desplegando decenas de policías nacionales todos los días como si estuviéramos tratando con delincuentes en vez de vecinos".