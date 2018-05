Cs C-LM cree que Torra puede ser "más hooligan" que Puigdemont y lamenta la "pantomima que están montando"

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Castilla-La Mancha, Orlena De Miguel, considera que el nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, puede ser "más hooligan" de lo que es el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont.

A preguntas de los medios sobre la situación en Cataluña, ha definido como "una pantomima y una irresponsabilidad" tener a los habitantes catalanes pendientes de "las ocurrencias y del circo que están montando el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y Esquerra Republicana de Cataluña con la ayuda de la Candidatura de Unidad Popular (CUP)".

En este sentido, espera "que en algún momento esta dinámica se rompa" ya que el Gobierno central "ha tenido y tiene en su mano evitar esta pantomima si hubiese recurrido el voto telemático de personas que están en la cárcel y fugadas de la justicia" para no poner "un capítulo más a esta broma que está dejando mal a España a nivel internacional". Además, ha añadido que por esta situación se sigue "sin pagar a las farmacias, las urgencias están colapsadas y las guarderías están sin funcionar".

Preguntada por el apoyo de su formación a la aplicación del artículo 155, ha manifestado que no pueden "apoyar algo que no se ha aplicado". En este sentido, ha indicado que "el Gobierno debería haber actuado con más contundencia" y que Cs ha apoyado y ha sido fiel, pero que "no puede ser que con ese instrumento en su mano se siga teniendo a profesores acosando a hijos de policías y que el Ministerio de Educación no haga nada".

De esta manera, ha apuntado que Ciudadanos se "ha cansado de recibir negativas" por parte del Gobierno central en la aplicación del artículo 155. Además, ha explicado que "sospechan que tenga algo que ver con el pacto con el Partido Nacionalista Vasco" (PNV) para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

"Ya está bien que después de 30 años aguantando a los nacionalistas diciendo, por sus propios intereses, qué tienen que hacer los españoles", ha lamentado De Miguel, que ha señalado que los ciudadanos del país "no pueden ser rehenes del pacto con el PNV y de Puigdemont".