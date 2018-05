José María Cano, padrino de la campaña 'SOY CÓMPLICE', apuesta por la plena inclusión porque "diferentes somos todos"

11/05/2018 - 14:08

El músico, compositor y artista plástico, José María Cano, ha apostado este viernes "por la plena inclusión" porque "diferentes somos todos", durante el acto de presentación de la campaña de sensibilización social 'SOY CÓMPLICE con la discapacidad intelectual', de Plena Inclusión, que este año ha sumado tres nuevos nombres a la campaña.

LOGROÑO, 11 (EUROPA PRESS)

José María Cano, padrino de la campaña de 2018, ha reconocido no acudir a muchos actos públicos pero hoy ha querido estar en Logroño porque "es un acto y un día especial e importante de reconocimiento" en el que se demuestra "la concienciación" de esta ciudad y ha insistido en la necesidad de "ser conscientes de que hay gente que es diferente" porque, "de alguna forma, todos los somos".

El músico se suma así a la lista de padrinos de esta iniciativa que inauguró el empresario Félix Revuelta en 2014. Después llegaron el periodista Luis del Olmo (2015), el seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque (2016) y el artista, Lorenzo Quinn (2017).

Durante su intervención, el compositor también ha incidido en la importancia de concienciar a la ciudadanía de que "los individuos que tienen un intelecto peculiar deberían entenderse como una personalidad" y en este sentido, ha indicado, "inevitablemente esas peculiaridades traen consigo unas virtudes que los demás no tienen".

Así, ha explicado, "el ser diferente intelectualmente tiene un montón de virtudes que la sociedad todavía no las contempla". Por ello, ha continuado, "yo no me lamento, todo lo contrario, me considero afortunado de tener un hijo con necesidades especiales".

Además, ha reconocido, aunque todavía queda mucho por andar, "es verdad que en los últimos años, la sociedad tiene un nivel de concienciación mayor" y por ello, "reitero, me siento afortunado y siento que mi hijo también lo es". Aún así, "de vez en cuando, me sigo encontrando con la incomprensión, pienso que en algún momento puede faltar información y deberíamos contar con una sociedad más preparada".

Previamente al acto, celebrado en el salón de Retratos del Ayuntamiento, José María Cano ha posado en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, junto a varias personas con discapacidad intelectual, en una sesión fotográfica dirigida por Roberto Jiménez. Estas imágenes servirán para difundir la campaña a lo largo del año a través de marquesinas, redes sociales, publicaciones, la página web www.soycomplice.com y otros soportes.

"PASO FIRME EN LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

Durante el acto, la presidenta de Plena Inclusión de La Rioja, Ana Revilla, ha querido agradecer a todas aquellas personas, entidades o empresas que "dan un paso firme en la defensa de las personas con discapacidad" y ha querido reconocer ese apoyo con la entrega de los galardones 'SOY CÓMPLICE' a los nuevos miembros de este año: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno regional, Toyota Japoauto y la Unión Deportiva Logroñés S.A.D.

El objetivo de la campaña es, como ha explicado la presidenta, "conseguir sensibilizar a la sociedad riojana sobre la realidad que viven las personas con discapacidad intelectual y sus familias y lograr la complicidad, a nivel institucional, empresarial e individual, que ayude a mejorar la calidad de vida de este colectivo".

La Federación Plena inclusión La Rioja considera un éxito la puesta en marcha de esta iniciativa "por el calado y la acogida que ha tenido desde que se puso en marcha". Así mismo apuestan porque el sello 'Soy Cómplice' se asocie e identifique, cada vez más, con organizaciones, empresas e instituciones socialmente responsables.

Durante la entrega de galardones, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, ha recordado que "la justicia debe ser accesible para todos" y para ello "se implantará el modo de lectura fácil con un lenguaje sencillo para todos". En la misma línea se ha pronunciado también el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, quien en nombre de la Dirección General de Justicia e Interior, ha destacado la importancia de ser "más humano con la prestación de servicios" y conseguir "avanzar con entusiasmo y cariño para conseguir que la justicia rezume calidad".

Por su parte, el empresario, Félix Revuelta, quien ha recogido el galardón por la UDL, ha destacado que "es emocionante ver esa integración" y ha reconocido que es importante que las entidades privadas "ayuden y colaboren en esta labor que es de todos" al igual que Irene de Luis, representante de Toyota Japoauto que ha avanzado, además, que contarán en su plantilla también con personas con discapacidad.

"LOGROÑO, DE TODOS"

Finalmente, el acto se ha cerrado con las palabras de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, quien ha insistido en la importancia de "dejar un mundo mejor" y conseguir que Logroño "sea de todos los logroñeses, sin exclusión".

"En eso es en lo que sueña esta ciudad y en lo que trabajará" porque "todos somos diferentes, todos tenemos muchas capacidades y es necesario dar una vuelta a la manera de ver la vida y ese motor de cambio permitirá conseguir la plena inclusión de todos los logroñeses".

"Hoy aquí hay una ciudad que comparte este objetivo" y todos "nos implicamos en este gran cambio".

Además, Gamarra ha querido reconocer la labor de todos los galardonados por conseguir "hacer una ciudad más inclusiva y convertir a Logroño en algo más" y también ha agradecido la presencia de José María Cano porque "tu imagen y tu ejemplo, nos hace cambiar".