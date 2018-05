PSOE-A exige a Gobierno central que dote de recursos el Pacto contra violencia de Género, como ha pedido el Parlamento

11/05/2018 - 14:08

El PSOE-A ha insistido este viernes en reclamar al Gobierno central que dote al Pacto de Estado contra la violencia de género con los recursos necesarios en este año para poner en marcha las medidas que contempla, como demandó ayer el Pleno del Parlamento andaluz.

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, la secretaria de Política Municipal del PSOE-A, María Jesús Serrano, ha comenzado lamentando el fallecimiento de una joven de 21 años por un disparo de escopeta ayer jueves por la noche en el campo de tiro de Las Gabias (Granada), un suceso ante el que la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis, sin descartarse un posible nuevo caso de violencia de género.

Para Serrano, la violencia contra la mujer es una "lacra" que se tiene que erradicar y todos los recursos que se pongan siempre serán "pocos".

Ha indicado que el Pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer una proposición no de Ley del PSOE-A --apoyada en su totalidad por Podemos, Ciudadanos e IULV-CA y parcialmente por el PP-A-- en la que se instaba a la Junta a demandar al Gobierno central que cumpla con los acuerdos presupuestarios y competenciales que asumió en septiembre de 2017 con motivo del Pacto de estado contra la Violencia de Género.

Serrano ha denunciado la "incoherencia" del Partido Popular porque por un lado aprobó el citado pacto de estado en el Congreso, aunque llegó a él "a rastras", pero, por otro lado, no lo dota de los recursos económicos necesarios para desarrollar las medidas que contempla.

Respecto a la posición del PP-A ante la proposición no de ley del PSOE-A, ha indicado que ha demostrado "incoherencia" porque no apoya que se pongan de inmediato los recursos económicos para el pacto de estado y, sin embargo, sí respalda el punto relativo a que se devuelvan las competencias a los ayuntamientos para ayudar a las mujeres maltratadas o que han sufrido algún tipo de agresión sexual. Ha indicado que, sin duda, es una "incoherencia" apoyar que se le den las competencias a los ayuntamientos y no respaldar que se pongan ya sobre la mesa los recursos necesarios para poder desarrollarlas.