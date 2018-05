Madrid. bicimad se adjudicó a bonopark sin cumplir la condición de haber gestionado un sistema similar de 2.000 bicicletas

11/05/2018 - 13:57

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El servicio de alquiler de bicicletas Bicimad se adjudicó en 2014 a la empresa Bonopark pese a que no cumplía el requisito de haber gestionado un servicio similar de 2.000 bicicletas en los últimos tres años, pues sólo lo hizo con uno de 200 en San Sebastián.

Así lo atestiguó el secretario general de la Asociación de Marcas de Bicicletas de España (AMBE), Carlos Núñez González, en su comparecencia en la comisión de investigación sobre Bicimad del Ayuntamiento de Madrid, que en sus dos primeras sesiones se está dedicando a los inicios del servicio bajo el gobierno de Ana Botella.

A preguntas del portavoz de Ciudadanos en la comisión, Sergio Brabezo, el secretario general de AMBE explicó que ninguna de sus marcas asociadas, como BH y Orbea, se presentaron por las "condiciones leoninas" de que se pidiera tener la experiencia de un sistema con 2.000 bicicletas en los últimos tres años, y porque tampoco se admitía publicidad en las bicicletas.

Narró también que en AMBE saltaron las alarmas cuando vieron que la adjudicataria era Bonopark, que sólo tenía experiencia en un sistema de 200 bicicletas en San Sebastián y había facturado apenas 12.000 euros el año anterior, y cuando descubrieron que tampoco la avalaba una empresa neoyorquina, como se les había advertido en un principio. En ese momento, presentó alegaciones a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y ante el Ministerio de Economía y Competividad, pero no prosperaron.

A preguntas de la portavoz del PSOE, Mercedes González, dijo que, si hubiera sabido que al final los requisitos no se iban a cumplir y que las exigencias habrían sido tan laxas, BH, que gestiona un servicio similar en Mallorca, habría optado a hacerlo también en Madrid. Además, respondió que "sí" cuando se le preguntó si esa condición incumplida de las 2.000 bicis impidió la libre concurrencia y si afirmaría que hubo poca transparencia en la adjudicación.

HASTA GPS

Núñez González explicó que desde el principio en AMBE vieron que el contrato de 27 millones "se iba a quedar corto" y que "no iban a salir las cuentas", cuando además incorporaba bicicletas eléctricas y gps, aunque éstos últimos no se incluyeron en un primer momento. Además, dijo que él no habría ampliado el servicio de Bicimad en 2015, como hizo el Gobierno de Ana Botella, sino que lo habría consolidado.

Por lo demás, no quiso pronunciarse sobre si la municipalización por 10,5 millones es un precio adecuado ni si compensaría que el Ayuntamiento pagara los 4 millones que, según los cálculos de Ahora Madrid, costaría comprar las patentes de los anclajes a Bonopark para no mantenerles como socio tecnológico, como recomendó Brabezo. Pero sí atestiguó que bajo la EMT el sistema "ha mejorado" y "funciona razonablemente".

El portavoz del PP Fernando Martínez Vidal preguntó al secretario general de AMBE si, como representante de 64 empresas privadas, era partidario de la bicicleta pública, a lo que Núñez González contestó que sí, que conviene haber mantenido Bicimad, que al final "es muy bueno" que haya bicicletas eléctricas aunque esto fuera iniciativa de Bonopark, y que desde el sector conviene que exista este servicio porque el uso de la bicicleta pública "genera adrenalina" fomenta que se compren bicis privadas.

Tampoco quiso pronunciarse sobre si el Ayuntamiento ha hecho un buen negocio con la municipalización, pero Martínez Vidal sí consiguió que Núñez González atestiguara que la entonces subdirectora general de Sostenibilidad y hoy coordinadora del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Paz Valiente, en ningún momento le comunicó que hubiera ninguna irregularidad en la adjudicación del contrato a Bonopark.

