López (PSOE) afirma que la precandidatura de Barbón era un paso "necesario" e "imprescindible"

11/05/2018 - 14:07

El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha afirmado este viernes que la decisión de Adrián Barbón de ser precandidato del PSOE a la presidencia del Principado de Asturias era un paso "necesario" e "imprescindible".

OVIEDO, 11 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios durante la inauguración de la Feria de la Ascensión, López ha asegurado que Barbón ha dado "un paso obligado ya". Pese a que Barbón hizo el planteamiento de que él optaba solo a dirigir el partido, durante la candidatura a la Secretaria de la FSA-PSOE, López ha asegurado que "la política cambia de un día para otro y determina espacios, contextos y tiempos a los que hay que adaptarse".

"Yo creo que ha medido muy bien los tiempos, que es muy importante en política. Creo que es una decisión a la que los socialistas asturianos damos la bienvenida", ha afirmado.

En relación a repetir su candidatura como alcalde de Oviedo, el actual regidor ha asegurado que no se ha fijado cuándo tomará la decisión. "Es algo que no me preocupa en absoluto. Hay cosas que vivo al día y hay que volcarse en el trabajo diario, y para eso he sido elegido, para trabajar hasta junio de 2019. El futuro ya se verá", ha asegurado.