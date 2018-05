PP critica que "la falta de previsión" del Ayuntamiento deje a 450.000 madrileños sin "disfrutar" de las piscinas

11/05/2018 - 14:56

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes que la "improvisación" y "falta de planificación" para la ejecución de las obras requeridas en las piscinas municipales vaya a dejar a 450.000 madrileños sin disfrutar de ellas este verano.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado Almeida ante los medios de comunicación durante su visita al centro deportivo municipal de San Blas para conocer las obras de reforma de las piscinas municipales de ese espacio.

El portavoz popular en el Consistorio madrileño ha criticado que "a pesar de que el Ayuntamiento dice que mañana empieza la temporada en Madrid" su "imprevisión, falta de planificación y falta de ejecución" de las obras de reforma en piscinas municipales va a provocar que 450.000 madrileños no puedan disfrutar de esas piscinas. Este sábado, el Consistorio abrirá cinco piscinas municipales mientras que el resto se irán abriendo paulatinamente.

En concreto, Almeida ha afirmado que los vecinos de la Elipa, Moncloa o San Blas no podrán utilizar las piscinas municipales. Una situación que para el portavoz popular sucede "única y exclusivamente" porque el Consistorio "no está en las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos" y "no han sido capaces de ejecutar el presupuesto del año pasado ni aprobar el de este".

En el caso del polideportivo de San Blas, el pasado mes de diciembre, la Junta de Gobierno adjudicó por casi 1,9 millones de euros los trabajos de reforma en la piscina con cargo a las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) para que estén terminados en la temporada de verano.

De momento, según ha explicado a Europa Press el responsable del polideportivo municipal Manuel Lázaro las obras siguen en marcha y se realizarán actuaciones parciales para abrir algunas piscinas en verano mientras finalizan.