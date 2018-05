Cs presentará una enmienda por cada provincia de C-LM a los PGE por valor 4,5 millones de euros

11/05/2018 - 15:04

La portavoz regional de Ciudadanos, Orlena De Miguel, ha presentado este viernes las cinco enmiendas, una por provincia, que la formación naranja va a presentar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por valor de 4,5 millones de euros para Castilla-La Mancha, con el objetivo de "mejorar las infraestructuras en la región".

TOLEDO, 11 (EUROPA PRESS)

De Miguel ha detallado en rueda de prensa que la formación presentará una enmienda para la provincia de Ciudad Real, concretamente Valdepeñas, para la construcción de una pasarela peatonal elevada que comunique entre sí los andenes de la estación de tren. "Es fundamental garantizar la seguridad de todos los usuarios de este medio de transporte y evitar futuros accidentes".

Para Guadalajara, ha señalado que Ciudadanos ha presentado una iniciativa para que "por fin" se construya la variante en la carretera N-320 y deje ser una de las carreteras "más peligrosas de España".

En Albacete, la formación naranja solicitado la rehabilitación y adecuación del 'Edificio de Sindicatos', "una propuesta que lleva pendiente muchos años pero que no se llegaba a realizar" y, en el caso Cuenca, De miguel ha señalado que se quiere dar una solución a la conexión de la A-40 entre la provincia conquense y Teruel, ampliando la vía.

En la provincia de Toledo, la enmienda que ha presentado Ciudadanos pide que en Talavera de la Reina se lleve a cabo un nuevo acceso al polígono industrial Torrehiero "para revitalizar la zona y aprovechar su potencial logístico".

En total, ha añadido, Cs va a presentar a nivel nacional 92 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado por valor de 95 millones de euros, que tienen como objetivo "apoyar a los emprendedores y liberar de cargas burocráticas a nuestros investigadores y científicos".

Ante las iniciativas presentadas por la formación naranja, la portavoz de Cs en Castilla-La Mancha ha pedido el apoyo de todas las agrupaciones políticas que están representadas en el Congreso de los Diputados, y ha instado que los partidos que tienen representación en las Cortes de Castilla-La Mancha --PSOE, Podemos y PP-- que apoyen las enmiendas que ha presentado Cs a nivel regional.

"NO SE PIENSA" EN EL TRASVASE TAJO-SEGURA

Por otro lado, preguntada por las declaraciones de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha afirmado que el trasvase Tajo-Segura "no se toca", De Miguel ha manifestado que se lo esperaba y ha apuntado que "no se toca pero que tampoco se piensa en como llevar agua a Murcia y a Castilla-La Mancha de otras partes de España", justificando que "la carencia de agua no sólo es un problema del levante".

En este sentido, la portavoz de Cs en la región ha recordado que desde la formación naranja insisten en que la creación de una mesa del agua "es fundamental" para poder llevar "propuestas concretas y modernas para solucionar" el problema del agua.

"PLAN B" PARA LA PAC

De otro lado, preguntada por la unanimidad en las Cortes regionales para defender las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), De miguel ha explicado que su partido tampoco quiere que quiten las ayudas, pero ha añadido que con la salida de la Unión Europea del Reino Unido se debería pensar "en un plan b".

Finalmente, ha indicado que si se empieza a invertir en el desarrollo del medio rural llegará un momento que sea rentable y no haga falta tener ayudas externas. "No se puede pedir a Europa que las partidas de ayudas directas se aumenten o se queden intactas mientras que las partidas destinadas al desarrollo se tengan que devolver por una mala gestión y una mala planificación".