El 'Tour Google Actívate 2018' ofrecerá en Extremadura cursos y talleres para fomentar la empleabilidad y marca personal

11/05/2018 - 15:19

El 'Tour Google Actívate 2018' ha llegado este viernes, 11 de mayo, a la capital extremeña y ofrecerá durante las próximas semanas en diversos puntos de la región cursos y talleres para fomentar la empleabilidad y la creación de una marca personal propia entre los "más jóvenes".

MÉRIDA, 11 (EUROPA PRESS)

De esta manera, lo ha explicado el responsable de Relaciones institucionales de Google España, Antonio Vargas, a preguntas de los medios de comunicación este viernes antes de la visita del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, al autobús 'Google Actívate', ubicado en la rotonda del Puente de Lusitania de Mérida.

En este sentido, el responsable de Relaciones institucionales de Google España ha explicado que las actividades previstas de 'Google Actívate' comienzan con este autobús, y que ofrecerá formación, "a través de pantallas y cámaras", en competencias y habilidades digitales, con el objetivo de facilitar a los jóvenes el acceso al mercado laboral.

Estas actividades dentro del autobús de 'Google Actívate', ha continuado, serán gratuitas y para todo el público en general, aunque están "específicamente" pensadas para los jóvenes.

En el interior del autobús, según ha explicado el responsable de Relaciones Institucionales de Google España, hay "una especie de aula", donde los jóvenes recibirán dicha formación "de la manera más sintetizada y práctica posible" para que "en menos de una hora tengan las claves sobre cómo crear y fomentar la marca personal y cómo facilitar la empleabilidad".

Así, y tras la visita al autobús, las autoridades se han desplazado al Centro Cultural Alcazaba para asistir a la inauguración del curso 'Google Actívate', donde unos 300 alumnos extremeños participarán en cuatro "píldoras formativas" sobre marca personal y sobre empleo.

En el acto de inauguración del tour han intervenido el director de Política y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco Ruiz; el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UEx, Ciro Pérez; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

"COMPROMISO" DE GOOGLE POR LA FORMACIÓN

En su intervención, Francisco Ruiz ha puesto de manifiesto el "compromiso" de la multinacional en la formación de la nueva sociedad digital que el mercado está demandando.

Así, ha dicho que la "revolución digital" actual está cambiando los patrones del comportamiento relacional o los modelos "centenarios de la actividad humana", momento en el que ha hecho un paralelismo con los conquistadores de América y ha dicho que los ciudadanos del siglo XXI deben liderar la nueva era digital, que trae nuevas oportunidades y un desarrollo social, económico, además de una mejora de la calidad de vida.

Además, Ruiz ha invitado a los alumnos extremeños asistentes a "creerse" que pueden cambiar las cosas, además de abogar por el establecimiento un marco regulatorio legal "adecuado", ya que, como ha lamentado, España no ha hecho un Pacto de Estado para convertir a España en un "líder en el ámbito de la revolución tecnológica".

Así, ha puesto como ejemplo que el mayor fondo de inversión en startup ha invertido el 60 por ciento de sus fondos en Asia y el 40 por ciento en EEUU, luego no queda nada para Europa, por lo que ha concluido que "algo no estaremos haciendo bien".

Por su parte, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en su turno de intervención, y ante esta última afirmación de Ruiz, ha dicho que lo que se ha hecho mal es "estar todo el día hablando de Puigdemont".

"Mientras en otros sitios se hablan de otras cosas, nosotros estamos todo el día hablando de Puigdemont. Un señor que vive en un mundo de ficción ha conseguido que no hablemos de otra cosa", ha dicho.

Además, como ha apuntado, ha invitado a dejar de hablar del expresidente catalán porque, "como médico" que es, ha dicho, cree que "además es sano". "Dejar de hablar de Puigdemont es una receta, un medicamento que le haría mucho bien a este país".

VARA RESALTA QUE EN LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA "NO HAY BRECHA"

En cuanto a la revolución tecnológica, Vara ha valorado que en ella "no hay brecha" ni de edad, ni de territorios y, en esta línea, ha abundado en que no ha habido a lo largo de la historia un proceso revolucionario en el que se haya producido el aprendizaje de una forma "tan natural" como en esta.

No obstante, el presidente extremeño ha apuntado que hay que contextualizar también la revolución tecnológica, "no vaya a ser que acabemos nosotros al servicio de la tecnología y no la tecnología al servicio de nosotros".

De esta forma, teniendo en cuenta este contexto en ámbito de la educación, Vara ha dicho que a empresas como Google no le importa tanto el curriculum de los candidatos sino las capacidades y habilidades que tengan de ahí la importancia de actividades como ésta de Google Actívate.

"Es la primera vez que hay una gran revolución en el mundo en la que unos no llegan antes que otros, se llega en función de las capacidades que se tiene de poder aprender en el uso", ha dicho.

Asimismo, el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura, Ciro Pérez, ha aludido a la importancia que tiene que los alumnos adquieran "competencias transversales", unidas a la formación curricular que adquieran los alumnos.

"Lo que diferencia a un demandante de empleo de otro en igualdad de condiciones es el arsenal de competencias transversales que trae consigo", ha dicho.

Así, ha dicho que la UEx está en ese "empeño" a través de Sapiens, una servicio de apoyo a la iniciativa emprendedora, que da visibilidad a todo lo que tiene que ver con el empendimiento y hace llegar a los estudiantes una serie de competencias que serán "definitivas" para cuando terminen sus estudios.

De esta forma, ha recalcado que la Universidad de Extremadura está trabajando en aspectos como la gestión del tiempo, la toma de decisiones en momentos de crisis o la oratoria, por lo que ha considerado que el programa Google Actívate es "muy útil" en este sentido.

Finalmente, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha agradecido que Google haya elegido Mérida para presentar esta iniciativa que buscar aportar formación para emprender.

OTRAS ACTIVIDADES

Además de la jornada de este viernes sobre 'Píldoras formativas digitales', los días 21 y 22 de mayo tendrá lugar en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres otra jornada formativa, bajo el nombre 'Formación en Empleo y Marca Personal', dirigida a aquellas personas que buscan empleo y desean mejorar su marca personal.

Cabe destacar que, además de los cursos presenciales, 'Google Actívate' ofrece un total de ocho cursos online gratuitos, que incluyen áreas como marketing digital, comercio electrónico, "cloud computing", desarrollo de aplicaciones o desarrollo web, entre otros, cuyo objetivo es enseñar a los jóvenes y a la población las competencias que "más les van a ayudar a encontrar un empleo", a promocionar en el empleo que ya tienen, o incluso, "a iniciar su propio negocio", ha resaltado el responsable de Relaciones institucionales de Google España.

En este sentido, Vargas ha explicado que desde el lanzamiento de 'Google Actívate' ya se han formado "más de 4.500 extremeños" en alguno de estos cursos para adquirir competencias digitales, mientras que en el total de España son "más de 300.000 personas", tras lo que ha destacado que "hay 34.000 españoles que han conseguido un empleo" gracias a su formación con este programa.