La segunda fase de los presupuestos participativos 2019, hasta el día 30 de mayo

11/05/2018 - 15:32

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo pone en marcha desde este viernes 11 de mayo y hasta el próximo día 30 la segunda fase de los Presupuestos Participativos 2019, la Fase de Apoyos.

OVIEDO, 11 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el consistorio a través de una nota de prensa, en esta fase, 247 propuestas ciudadanas realizadas por los vecinos durante la primera etapa de los presupuestos podrán ser apoyadas para continuar en el proceso y pasar a la siguiente fase.

Los Presupuestos Participativos de este año han contabilizado en su primera fase la presentación de un total de 325 propuestas ciudadanas. De ellas, 247 han pasado a la fase de apoyos al superar el primer examen realizado por el personal técnico del área. Mientras, 78 propuestas no han podido continuar en el proceso al no cumplir con las bases de los Presupuestos Participativos, entre otros motivos, por no ser competencia municipal, suponer un gasto de contratación de personal o encontrarse ya en proceso de realización. Asimismo, varias propuestas similares, bajo acuerdo de los proponentes, se han fundido en una sola para conseguir, de esta manera, mayor apoyo de la ciudadanía.

Entre las propuestas que podrán ser apoyadas se encuentran la instalación de aparatos de gimnasia para personas mayores en diversos barrios, como los de Ciudad Naranco o Colloto, la transformación de los patios de recreo en los colegios públicos, la instalación de contenedores de aceite usado, caminos escolares seguros, realización de talleres y actividades culturales o propuestas de recuperación y mejora de parques e infraestructuras en los distintos distritos del concejo.