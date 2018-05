Cataluña. unidos podemos cuestiona que torra pueda "coser las heridas que es necesario coser en cataluña"

11/05/2018 - 15:21

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, expresó este viernes sus dudas de que el candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, Quim Torra, sea capaz de "coser las heridas que es necesario coser" en esa comunidad.

Durante una visita a León, Montero expresó su deseo de que haya gobierno en Cataluña porque Mariano Rajoy no puede seguir ejerciendo como presidente de la Generalitat "ni un minuto más" y porque la aplicación del artículo 155 de la Constitución fue "un error" apoyado por el PSOE y por Ciudadanos.

Sin embargo, reconoció que "no nos gusta" la candidatura de Torra ni les parece que sea una persona "capaz de gobernar con la transversalidad y la capacidad de dialogo" que hacen falta en Cataluña. Puede ser "un buen candidato" para Carles Puigdemont, apuntó, pero no lo es para los catalanes, y por eso desde su posición "modesta" en el Parlamento autonómico se opondrán a su invesidura y "seguiremos peleando" por políticas que respeten y defiendan los intereses del conjunto de los ciudadanos.

Por su parte, Íñigo Errejón aseguró en los pasillos del Congreso de los Diputados que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, "ha perdido el norte" al reclamar la continuidad de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y entiende que no está pensando en reforzar la convivencia sino en "sacar unos pocos más de votos". En Cataluña, alertó, hace falta un gobierno, dialogo y concordia. "No será sencillo pero no veo otro camino".

(SERVIMEDIA)

11-MAY-18

CLC/gja