Los comunistas madrileños proponen un amplio encuentro programático que inicie un proceso de confluencia en la región

11/05/2018 - 16:47

El Partido Comunista de Madrid (PCM) ha propuesto un amplio encuentro programático que inicie una proceso de confluencia antes del final del verano en la región de cara a las próximas elecciones autonómicas.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Un encuentro que "debe ser el pistoletazo de salida del proceso, con todos sus actores potenciales", según se establece en el documento que ha aprobado el Comité Regional del partido, tras haber sido debatido por sus más de sesenta núcleos.

De esta manera, han reiterado "su voluntad por construir espacios de unidad popular lo más amplios posibles y que sean capaces de disputar el poder político en todos los ámbitos", tal y como lo establecieron el XX Congreso del PCE y la XI Asamblea Federal de IU.

La alta participación en los debates convocados en los núcleos y en el número de reuniones celebradas para este Comité regional monográfico sobre convergencia "deja clara la importancia capital que para el Partido Comunista de Madrid tiene el construir un proceso político transparente, democrático y de constante ida y vuelta entre la dirección y los núcleos".

"En el debate ha quedado claro que al hablar de las perspectivas electorales y al presentarnos a ellas, las comunistas no abandonamos, ni mucho menos, nuestro horizonte estratégico, que ha sido ampliamente debatido y explicitado en nuestros congresos: sumar fuerzas para la ruptura con el actual régimen y tejer alianzas para poner en marcha un proceso constituyente de carácter republicano, federal y socialista. Este objetivo no se consigue de la noche a la mañana, sino que forma parte de una estrategia a medio y largo plazo en el que la confluencia con otros sectores populares es absolutamente necesaria", señala.

En ese sentido, el Partido Comunista de Madrid reconoce que "el conflicto social es un elemento central y vertebrador de la unidad" y entienden que en el proceso de convergencia "debe participar también en el impulso de la movilización social, única garantía que permite pensar en un imprescindible cambio político y social".

En ese sentido, el PCM considera fundamental que el proceso de convergencia esté implicado en la llamada a todos los ciudadanos a seguir sumándose a las movilizaciones en curso, como las del movimiento feminista, en defensa de los sistemas públicos de pensiones, enseñanza y sanidad, así como el apoyo a las lucha por el empleo, el salario y las condiciones de trabajo dignas y contra la precariedad o aquellas que demandan el derecho a la vivienda, a la ciudad y a la vida digna frente a las estrategias depredadoras del capital.

ESTRATEGIA

El PCM quiere volver ha dejado clara su "determinación máxima" por construir un espacio amplio y unitario (Escenario A) que aglutine a todas las fuerzas, colectivos y personas que se sitúan a la izquierda del PSOE, para lo que entienden imprescindible reforzar el ala rupturista (componente del Escenario B) "frente a los sectores menos avanzados de ese espacio político amplio".

"Ambas cosas no sólo no son contradictorias sino que son perfectamente compatibles. Aún así, hoy por hoy, no descartamos ninguno de los escenarios descritos en el informe", señalan los comunistas.

Además, destacan que su prioridad es trabajar por el amplio encuentro programático, en el que cada militante de cada núcleo "tratará de incorporar a ese proceso a todo su entorno social y político de transformación, a fin de que ese Encuentro sea un total éxito".

"Los acuerdos de despacho son un marco inasumible para construir una alternativa real que dispute el poder político en nuestra región y supondrían el fracaso de facto de la apuesta por la unidad popular como un instrumento de transformación de la realidad política, económica y social. Es imprescindible que el proceso sea lo más democrático posible, y con esto nos referimos a que se generen dinámicas participativas en la elaboración del programa político, del funcionamiento del espacio y de la posterior candidatura", agregan.

De momento, ven pronto hablar de la fórmula final de elección de candidaturas, así como en qué ámbito debe producirse la celebración de primarias (IU, el espacio superador, etc.).

"El requisito democrático no se debe circunscribir a los nombres de la candidatura sino a la elaboración del programa (en este sentido es fundamental construir espacios amables de debate y deliberación), el desarrollo de la campaña y a las vías de participación (antes, durante y después de las elecciones) de todos los agentes y activistas que formen parte de la misma. Por tanto, no es válido un proceso 'de escaparate', sino un espacio en el que la vinculación de múltiples colectivos sociales y activistas requiera de un debate profundo y participado del programa", sostienen.

La formación también considera que dicho programa debe de ser "vinculante" y recuerda que la unidad popular "no implica uniformidad política". "La necesidad de la convergencia nace de la existencia de otros agentes políticos y sociales relevantes que, sin compartir al cien por cien nuestra ideología y nuestros fines, plantean un proceso de transformación social que pasa por romper con el régimen (fuerzas rupturistas)", añaden.

"Más allá, existen otros agentes que no plantean de forma prioritaria la ruptura democrática, pero sí comparten la necesidad de un proceso de transformación social profundo. Estos sectores pueden ser estatales, regionales o simplemente estar centrados en el ámbito local. Con ellos es posible fraguar acuerdos programáticos en un proceso de acumulación de fuerzas. Esta pluralidad de tradiciones políticas y de posiciones ante determinadas cuestiones es intrínseca a la unidad popular. Por lo tanto, debemos naturalizar las discrepancias políticas, siempre y cuando estas no atenten contra el programa construido y aprobado", esgrimen.

"UNA MISMA CAMPAÑA, CON UNA PRESENCIA COMÚN Y PROGRAMA CONJUNTO"

El PCM apuesta por desarrollar una misma campaña, con una presencia común y un programa conjunto. "Lo contrario nos condena a un proceso poselectoral plagado de conflictos y discrepancias, y a la disgregación de las distintas fuerzas que compongan el espacio unitario. No salimos a pactar una simple candidatura electoral, sino que aspiramos a construir un movimiento popular amplio y unitario", ha apuntado.

Además, creen que la construcción del movimiento político y social "superador" no debe depender del resultado final del proceso electoral. Es decir, las comunistas defienden en cualquiera de los escenarios, por la construcción de un espacio de unidad regional y local.

Por último, el PCM ha hecho un llamamiento de su referente electoral, IU Madrid, y ha llamado a todos los comunistas a "trabajar en coordinación con las compañeras de Izquierda Unida para lograr los objetivos que nos hemos propuesto".