Una experta pone en valor el papel de los dermatólogos en el proceso de reasignación de género

11/05/2018 - 16:51

La doctora Lucía Turrión, del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), ponente en la sesión dedicada a la dermatología en el colectivo LGTBI en el XLVI Congreso Anual en el Palacio de Congresos de Palma, ha asegurado que "es necesario que los dermatólogos sean capaces de dar respuesta a las necesidades" de este colectivo.

PALMA DE MALLORCA, 11 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), organizadora del encuentro, en un comunicado, Turrión ha insistido en que "el uso de inyecciones de silicona líquida es muy elevado en la población de mujeres transgénero con el objetivo de feminizar el cuerpo sobre todo en localizaciones como caderas, glúteos o pechos".

De este modo, ha explicado que estas inyecciones "pueden ser realizadas por individuos no cualificados y en locales no apropiados, o inyectar silicona industrial u otros materiales no aptos para el uso médico".

PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS

Por ello, ha apuntado que tras estos procedimientos pueden aparecer "importantes problemas médicos y dermatológicos" y ha insistido en que, por ese motivo, es "relevante el papel del dermatólogo en el reconocimiento y tratamiento de estas complicaciones".

Asimismo, ha remarcado que las terapias hormonales a las que se ven sometidas las personas transgénero durante su proceso de reasignación de género puede llevar al desarrollo de efectos secundarios no deseables, como es el caso de los hombres transgénero que, al estar recibiendo dosis virilizantes de testosterona, pueden desarrollar acné grave o alopecia.

"Para estos pacientes necesitaremos dar tratamientos adecuados para su patología dermatológica sin interferir en el proceso de masculinización", ha indicado la especialista.

Por último, ha señalado que el dermatólogo estético también tiene "un importante papel", ya que mediante el uso de botox y rellenos se puede conseguir la feminización o masculinizacion facial que buscan las personas transgénero.