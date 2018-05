Arran rechaza la candidatura de Torra: "Es una mala opción a nivel táctico y estratégico"

11/05/2018 - 17:27

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

Las juventudes de la izquierda independentista vinculadas a la CUP, Arran, han rechazado este viernes la candidatura de Quim Torra (JxCat) a presidir la Generalitat propuesta por el expresidente Carles Puigdemont "porque es una mala opción a nivel táctico y estratégico".

Arran ha opinado en un tuit recogido por Europa Press después de hacerse público que tres de sus asambleas territoriales --Barcelona, Baix Llobregat, Camp de Tarragona-- han forzado un Consell Polític extraordinario en el que piden votar 'no' en el debate de investidura frustrando las aspiraciones de Torra a la Presidencia.

Así, como ha avanzado Europa Press, el Secretariat Nacional ha convocado al Consell Polític y al Grup d'Acció Parlamentària el domingo en Cervera (Lleida) para debatir si mantienen sus cuatro abstenciones, emiten cuatro votos afirmativos o votan en contra del candidato.

"La investidura de Quim Torra no sirve para mantener el embate (obediencia al Estado), ni para sumar, ni para romper 'indentitarismos', ni muestra la correlación de fuerzas dentro del independentismo", han manifestado.

También a través de Twitter, el exportavoz del Secretariat Nacional de la CUP y exdiputado Quim Arrufat ha defendido que la CUP abra ese debate y ha planteado que las cosas habrían sido diferentes si el resto de fuerzas independentistas hubieran hecho lo mismo.

"Si todas las organizaciones republicanas consultasen a sus bases como lo hace la CUP ahora no estaríamos ante una legislatura y una investidura de no sé qué para hacer no sé cuántos", ha publicado.