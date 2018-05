Madrid. un empleado de metro afectado por amianto dice que se siente "maltratado" por la empresa, que "actuó con negligencia"

11/05/2018 - 16:59

Santos González Rollan, trabajador de Metro en activo de la Sección de Multifuncionales, declaró este viernes en la comisión de la Asamblea autonómica que investiga la presencia de amianto en instalaciones de la empresa y manifestó que se siente "maltratado" por ella y considera que "actuó con negligencia".

El empleado, que compareció para informar sobre las medidas formativas y de prevención ofrecidas a los trabajadores ante la presencia de amianto, dijio que padece asbestosis aunque no ha desarrollado la enfermedad y que lo supo en 2013 a causa de un reconocimiento en el Hospital La Paz de Madrid.

Asimismo, indicó que la enfermedad por asbestosis fue reconocida por el mismo centro sanitario en 2014 y confirmada en 2016 y señaló que Metro no ha reconocido esta patología como enfermedad profesional hasta 2018.

González manifestó que hasta la fecha nadie de Recursos Humanos se ha dirigido a él. Dijo que forma parte de la plantilla de Metro desde 1976, que ha trabajado en el mantenimiento de escaleras y que, aunque "sabíamos que había componentes de amianto, no nos avisaron del peligro de su manipulación" hasta 2003. Añadió que nunca fue informado de dónde estaba el amianto y que tampoco le ofrecieron mascarillas para trabajar.

También denunció que nunca recibió apoyo por parte de Metro, señaló que pasó sólo dos revisiones médicas en cinco años y añadió que en marzo de este año recibió un curso sobre este tema, consistente en una especie de coloquio que duró un par de horas.

También compareció en la misma comisión de investigación Francisco Javier González Fernández, director de Ingeniería, Mantenimiento e I+D de Material Móvil e Instalaciones de Metro de Madrid en 2003. Reconoció que se conocía que el amianto era nocivo desde 1992 y señaló que ese mismo año cambiaron las zapatas de los frenos que contenían ese material.

Además, declaró que hasta 2003, once años después, no se encapsulan los apagachispas y añadió que del resto de materiales, en ese momento no se tenía información de que contuvieran amianto.

