PP augura "otro verano de atascos" por el "retraso" de la Junta en las obras en los accesos del puente del Odiel

11/05/2018 - 17:32

El PP de Huelva ha criticado este viernes "los reiterados incumplimientos" de la Junta con Huelva en materia de comunicaciones y accesos a las playas. Así, los populares se han desplazado junto al puente del Odiel para recordar que "han pasado 11 años de la gran mentira del PSOE a Huelva al prometer en 2007 la construcción de tres puentes que solucionarían los atascos en la salida y entrada de Huelva hacia las playas" y han vaticinado "otro verano de atascos".

HUELVA, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado el presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, que ha estado acompañado por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, el secretario general del PP y portavoz en el Ayuntamiento de Aljaraque, David Toscano, y por concejales de ambos municipios y cargos públicos del PP.

Según ha informado el PP en una nota de prensa, González no solo se ha referido a "esta promesa incumplida" realizada por el expresidente de la Junta Manuel Chaves, en 2007 sino que ha indicado que "la Junta no sólo no va a construir la conexión Sur Metropolitana sino que, además, ha retrasado hasta septiembre la obra de ampliación de la rotonda de acceso al puente del Odiel, lo cual significa que volveremos a sufrir atascos para ir a las playas otro verano más".

"Llevamos décadas padeciendo atascos en un puente que nació pequeño, inseguro y que ahora también sabemos, que no va a arreglar porque la Junta no quiere hacerlo", ha proseguido.

En este sentido, ha recordado que "llevamos 15 años sin que la Junta haga una sola obra de infraestructura viaria en esta provincia, y bien harían el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, en no preocuparse tanto ya por las conexiones ferroviarias con Madrid, porque el Gobierno ya trabaja en la llegada del AVE, y sí preocuparse de los accesos a las playas y de los continuos atascos que afectan negativamente a la imagen turística de Huelva".

A este respecto, y debido a la "inacción" de la Junta de Andalucía, González ha añadido que "lamentablemente, este verano volveremos a tener la foto de los atascos en la salida a las playas aquí y en el resto de la Costa, puesto que tampoco se van a llevar a cabo los accesos desde la A-49 hacia las playas".

El popular ha insistido en que "al PSOE no le importan ni nuestras infraestructuras ni nuestro principal activo turístico: las playas", y ha asegurado que "mientras el Gobierno central trabaja en unir Huelva con Madrid en menos de tres horas, el PSOE se empeña en que para recorrer 15 kilómetros para ir a las playas los onubenses y quienes nos visitan tardemos más de una hora".

Por ello, el PP prepara una "ofensiva institucional" para que Huelva "tenga las conexiones hacia las playas que merece" y para que "Susana Díaz invierta en Huelva y deje de ignorar a esta provincia como hizo el pasado miércoles en el Debate Político celebrado en el Parlamento".