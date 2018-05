Diputación aprueba en pleno ocho planes de inversión en la provincia con más de 20 millones de euros

11/05/2018 - 17:57

La Diputación de Almería ha aprobado en pleno este viernes, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, un total de ocho planes de inversión para la provincia, con una cuantía de más de veinte millones de euros. Se trata de las inversiones presentadas en los últimas semanas por el equipo de gobierno, relacionadas con la mejora de caminos rurales y carreteras del antiguo Iryda, de polígonos industriales de la Comarca del Mármol, espacios escénicos, instalaciones deportivas, cementerios, parques infantiles y biosaludables e infraestructuras hídricas.

ALMERÍA, 11 (EUROPA PRESS)

Para poder acometer esta inversión, de un total de 20.435.953 euros, el pleno ha aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos número ocho, para incorporar créditos extraordinarios procedentes de remanentes de tesorería.

El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha explicado que el equipo de gobierno lleva "seis años buscando cómo tener esa disponibilidad económica que hoy se puede gastar. Es el resultado de una buena gestión", y ha agradecido al PSOE el apoyo a esta medida "porque es en beneficio de los 103 municipios".

El portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, ha echado en falta "una inversión importante para luchar contra la violencia de género, aunque no se puede contemplar porque no se considera financieramente sostenible". Lorenzo ha afeado que la partida no sea "dinero nuevo, sino remanentes, dinero que se ha quedado sin gastar en ejercicios anteriores y que se habrá detraído de otras inversiones".

Ante estas declaraciones, el portavoz del PP, Javier Aureliano García, ha asegurado que "es totalmente falso que los remanentes de tesorería sean sólo lo que no se ha gastado, también incluyen lo que se ha ahorrado gracias a la gestión escrupulosa del equipo de gobierno".

García ha recordado que "en 2011, la Diputación tenía una deuda de 201 millones de euros, que, a día de hoy, es de 44 millones de euros", con "una situación económica de Triple 'A', que pocas diputaciones tendrán", un ahorro de "70 millones de euros", y "ofreciendo servicios de calidad a los 103 municipios".

El Plan de Instalaciones Deportivas 2018 va a permitir modificar, reparar y adaptar estos espacios con una partida de tres millones de euros. Se priorizará a los municipios de menos de 20.000 habitantes y el plazo de ejecución de las obras será de doce meses, siendo la Diputación Provincial la encargada de ejecutar el cien por cien de las actuaciones.

Este plan señalizará y adecentará senderos, mejorará pistas al aire libre y cubiertas, adaptará a nuevas disciplinas deportivas los pabellones cubiertos, y propiciará la instalación de césped artificial en campos de fútbol.

El plan de mejora de las infraestructuras hídricas cuenta con una inversión de 500.000 euros, se dirige a municipios de hasta 50.000 habitantes, y apuesta por garantizar el abastecimiento de agua potable en toda la provincia. El PSOE ha considerado "insuficiente" esta partida, aunque el PP ha recordado que "en el periodo 2011-2019, se habrán invertido 30 millones de euros en infraestructuras hídricas en la provincia desde esta Diputación".

Por otro lado, la institución provincial cederá a los ayuntamientos de Níjar, Roquetas de Mar, El Ejido y Huércal-Overa los caminos procedentes del antiguo Iryda e incorporados al catálogo provincial de carreteras, y les dotará de "una inversión de 100.000 euros por kilómetro" para su acondicionamiento, en un plan que tiene 3.665.400 euros de presupuesto.

Además, se ha aprobado un plan propio de caminos rurales, de 10.500.533 euros, que llegará a los 103 municipios, con una inversión mínima de 45.000 euros, para la puesta a punto de estas vías.

El sector de la industria del mármol se ha beneficiado de otra partida extraordinaria, de un millón de euros, para el arreglo y asfaltado de las calles de los polígonos industriales de los cinco municipios donde "se concentran el 90 por ciento de las empresas dedicadas a la piedra del mármol": Cantoria, Macael, Fines, Purchena y Olula del Río.

Por último, la Diputación de Almería también hará una inversión extraordinaria en cementerios municipales, de 120.000 euros, en parques infantiles y biosaludables, de 150.000 euros, y en espacios escénicos, de 1.500.000 euros. El diputado de Fomento, Óscar Liria, ha explicado que los proyectos se concederán "atendiendo a criterios objetivos" y priorizando siempre "a los municipios más pequeños y con más necesidades".

Estos ocho planes han salido adelante con los votos favorables del PP, Ciudadanos y PSOE, que, aún así, ha lamentado la "insuficiente" inversión en algunos aspectos y ha dejado entrever que eran "planes ya cocinados". Por su parte, IU ha votado en contra de los planes de caminos rurales y de carreteras del Iryda, al no contar con informes de evaluación estratégica ambiental.

El portavoz popular, Javier Aureliano García, ha admitido que algunas partidas eran "pequeñas", pero que "se pueden ampliar en futuros planes con las bajas en la adjudicación de las obras y con la incorporación de nuevos remanentes". Además, ha asegurado que estas iniciativas responden "a las demandas históricas de los ayuntamientos" y que "no se han redactado con nombres y apellidos", sino con "criterios técnicos, no políticos, y objetivos".

OTROS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día del pleno también ha recogido otros expedientes de modificación de créditos para la incorporación de remanentes de tesorería destinados a aumentar la inversión en la promoción de la marca 'Sabores Almería' y el destino 'Costa de Almería'.

Además, se ha aprobado la modificación de las bases de la convocatoria Guadalinfo, de asistencia a municipios de menos de 20.000 habitantes, para el periodo 2017-2018, y se ha aceptado la petición del Ayuntamiento de Urrácal para prolongar la prestación del servicio del ciclo integral del agua por parte de la Diputación, a través de Galasa.

Por último, se ha dado luz verde a la programación de los trece Centros de Servicios Sociales Comunitarios para 2018 en los 97 municipios menores de 20.000 habitantes en los que la Diputación Provincial presta este servicio. En total, se destinarán 266.510 euros a la financiación de 212 proyectos solicitados por los ayuntamientos, de los que se beneficiarán 12.000 personas.

MOCIONES DE URGENCIA

En esta sesión plenaria, se han presentado siete mociones por la vía de urgencia, aunque cuatro de ellas se han retirado para pasar de nuevo por las comisiones de trabajo con los informes y condiciones necesarias para ser debatidas en pleno.

La única moción que se ha aprobado, con unanimidad de todos los grupos, ha sido una de apoyo al sector pesquero tradicional y de arrastre de la provincia, presentada por Ciudadanos, ante la Reunión de Alto Nivel sobre la pesca de pequeña escala en el Mediterráneo y el Mar Negro que tendrá lugar en Malta en septiembre.

Las otras dos mociones debatidas han sido presentadas por el PSOE y ambas han sido rechazadas. Una de ellas ha propuesto la subvención del transporte por ferrocarril entre Almería y Sevilla, Madrid y Barcelona, debido al alto coste y tiempo que suponen estos trayectos, así como la bonificación de los vuelos a la capital y a la Ciudad Condal.

La otra moción ha afirmado que "el Presupuesto del Gobierno de la Nación para 2018 maltrata a Almería", al incluir una inversión de "80 euros por habitante, cuando la media está en 217 euros por habitante", y al dejar fuera "obras de infraestructuras necesarias para la provincia" como el Corredor Mediterráneo.

En ese sentido, el PP ha asegurado que "en el mes de junio, el Ministro de Fomento vendrá a anunciar la licitación de todos los tramos del AVE con 1.500 millones de euros de inversión" que "no están incluidos en el presupuesto porque no se van a ejecutar hasta 2019".