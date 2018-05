El alcalde de Linares defiende su derecho a optar a la reelección pese al no de "la manada" del PSOE

11/05/2018 - 18:08

El alcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández, actualmente suspendido cautelarmente de militancia en el PSOE, ha defendido su derecho a optar a la reelección pese a los obstáculos que, según él, le está poniendo el aparato del partido, al que se ha referido como "una manada".

LINARES (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

Fernández ha indicado en rueda de prensa que este miércoles ha remitido un burofax a la comisión provincial de Ética y Garantías del PSOE comunicando su deseo de presentarse a la reelección, lo cual, a su entender, conllevaría la celebración de unas primarias en la que se enfrentaría con el actual secretario general del PSOE local, Daniel Campos, el único candidato que se reconoce desde el partido.

"Deseo concurrir y optar a la reelección para la Alcaldía", ha señalado Fernández, al tiempo que ha rechazado que se le impida hacerlo basándose en una suspensión cautelar de militancia como consecuencia de un expediente abierto al que ha presentado alegaciones y que todavía no se ha resuelto por la comisión federal de Ética y Garantías.

"Me tendrán que matar de otra manera", ha dicho Fernández, y ha añadido que antes "tendrán que demostrar que yo no soy militante" porque lo que ahora mismo tiene es una suspensión cautelar sobre la que no se ha pronunciado el órgano correspondiente. "Es una manada, actúan juntos", ha señalado para referirse a "todo un aparato del PSOE" que, en su opinión, está buscando su expulsión del partido en una estrategia que partió de la Ejecutiva local y que cuenta también con el respaldo de la provincial y de la regional.

Ha recordado que el PSOE ha conseguido con Juan Fernández cinco victorias consecutivas en las elecciones municipales, además de haber contribuido a mantener la paz social en Linares durante los últimos 15 años pese a las dificultades por las que atravesaba la ciudad. Fernández se ha dirigido al actual secretario general del PSOE local y parlamentario andaluz Daniel Campos como "traidor y cobarde" por haber impulsado un expediente que sólo busca apartarlo de las primarias.

"Sé que me tengo que ir, pero así no, así no", ha afirmado Fernández. Ha pedido a los miembros de la actual Ejecutiva local que "no se escondan" y den explicaciones públicas de los motivos que les han llevado a abrirle un expediente, a él y al exsecretario de Organización, Juan Sánchez, para echarles del partido.

En este sentido, ha insistido en que si él es responsable de algo, también lo son los que ahora claman por su suspensión ya que formaban parte de la Ejecutiva de Linares cuando Juan Fernández era su secretario general y por tanto "son corresponsables" de las decisiones "colegiadas" que hemos adoptado.

"Que me echen por poner a mi ciudad por delante, por defender proyectos que llevan 14 años paralizados y por exigir que se cumplan los convenios y los compromisos firmados", pero "no por invenciones" y "jugando con el honor y la dignidad de las personas".

"LA GENTE NO ES TONTA"

Ha insistido en que "la gente no es tonta", y al final se sabrán los motivos que le han llevado a la suspensión cautelar de militancia, pero ha recordado que dicha suspensión no es firme ya que la comisión federal de Ética y Garantías todavía no se ha pronunciado sobre las alegaciones presentadas en su momento.

"Yo no me ido a ningún cargo y llevo 28 años en este Ayuntamiento. Lo único que le pide a los linarenses, a los mujeres y hombres, es que entiendan por qué estoy aquí, por qué no me he ido a ningún sitio y por qué tengo estos problemas por decir que no es justo lo que está pasando y lo que están haciendo con Linares, unos y otros", ha dicho Fernández.

Ha apuntando que durante los casi 30 años que lleva en el Ayuntamiento "me he dejado la piel en esta ciudad por todo, no he aspirado a nada personal, incluso lo personal lo he despreciado por la causa pública" por lo que ahora "no pueden venir unos desalmados que salieron de aquí rápidamente" a pretender expulsarlo del partido por ser reivindicativo con la Junta de Andalucía, aunque el gobierno sea del PSOE.

Juan Fernández está suspendido cautelarmente de militancia desde el pasado 19 de abril, una vez que la Ejecutiva local acordó por unanimidad abrirle un expediente disciplinario por "posibles irregularidades en la gestión de la agrupación en los últimos años".