La Junta garantizará la evaluación de alumnos ante la huelga de interinos

11/05/2018 - 18:10

La Consejería establecerá servicios mínimos que velarán por el derecho a la educación recogido en al artículo 27 de la Constitución

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación garantizará la evaluación del alumnado de enseñanzas obligatorias y postobligatorias ante la convocatoria de huelga del profesorado interino desde el próximo lunes 14 de mayo. De esta manera, se establecerá servicios mínimos para velar por el derecho a la educación recogido en al artículo 27 de la Constitución.

La Consejería considera, según indica en un comunicado, que la evaluación constituye un servicio esencial para que se fijen unos servicios mínimos que lo garanticen, tal y como lo avala la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Además, la Consejería apunta que la evaluación está íntimamente conectada con la promoción a otros cursos y enseñanzas y con su titulación, teniendo especial relevancia la que se efectúa en el segundo curso de Bachillerato, que supone un requisito de acceso a las enseñanzas superiores, por lo que no deja dudas sobre su trascendencia y sobre los perjuicios que la no celebración de evaluaciones al final del curso puede ocasionar a todos los estudiantes de enseñanzas no universitarias de los centros públicos de Andalucía, incluida la posible situación de desigualdad que se crearía entre el alumnado evaluado y no evaluado.

La Consejería de Educación, que respeta el derecho a huelga, quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa, especialmente a los alumnos de cursos finales de etapa y a sus familias, estableciendo unos servicios mínimos que garantiza la evaluación de todos los estudiantes.