Una jornada en CEU Andalucía analiza la movilidad internacional de trabajadores como clave de la gestión empresarial

11/05/2018 - 18:24

La sala Ángel Herrera del Campus CEU Andalucía de Innovación Tecnológica y Desarrollo Empresarial ha acogido este viernes la jornada empresarial 'Externalización y desplazamiento de trabajadores' en la que diversos expertos del ámbito del derecho y de la empresa han analizado y debatido sobre las cuestiones de interés, retos, oportunidades, problemáticas y estrategias que afectan a las empresas en los nuevos contextos del mercado global.

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Según informa en una nota CEU Andalucía, como se destacó en el debate, "entre todas las estrategias empresariales cada vez más las empresas se decantan por el desplazamiento de sus trabajadores". Cómo abordar esta práctica con garantías ha sido el núcleo central de esta jornada organizada por el grado en Derecho de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.

Así las cosas, ha incidido en que actualmente hay más de dos millones de empleados desplazados en el marco de la Unión Europea si bien en 2017 se produjo la mayor demanda histórica de movilidad laboral internacional.

En este foro se ha podido profundizar, entre otras, en cuestiones como la tipología de la movilidad internacional de trabajadores, los problemas prácticos que presenta la movilidad de mano de obra o la necesidad empresarial en el envío de trabajadores, así como los instrumentos prácticos en la asignación internacional de trabajadores, atendiendo al desafío que plantean los nuevos modelos de expatriación low-cost.

También se han analizado, a través de casos prácticos, las modalidades de externalización internacional y las alternativas laborales en la misma. Los expertos han coincidido en subrayar la importancia de dotar de mayor seguridad jurídica para el trabajador y para la empresa, analizando el actual marco legal y las expectativas de corrección.

Organizada en dos partes y con un interesante tiempo de networking, ha contado con la participación de expertos como Miguel Rodríguez-Piñero Royo, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla (US) y Consultor Senior en PwC Tax and Legal Services; Luciano Muriel Hernández, asociado senior en PwC; Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la US y miembro del Pleno, por el grupo de expertos, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales; Eva Hernández, directora de Relaciones Laborales IBM-Viewnext; y Álvaro del Castillo Riba, asociado de Andersen Tax &Legal.

Asimismo, han asistido numerosas consultoras, empresas y despachos, entre otros, DassCore, Miratech, Stacia Consultores, Siscom Ingeniería, Abbantian Law Firm, Alestis Aerospace, Leon & Olarte Abogados, Grupo IPE Humanismo y Negocios y Pymes Asesor.

La jornada también ha contado con la participación de Enrique Belloso, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de CEU Andalucía; Beatriz Hoster, directora del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU; Ana Fernández, coordinadora del grado en Derecho y María Villa, doctora en Derecho del Trabajo y en Derecho Internacional Privado y profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU, que han clausurado la Jornada.

La Jornada ha permitido conocer qué aspectos laborales, fiscales y de Seguridad Social resultan imprescindibles para llevar a cabo una gestión eficaz de este tipo de movilidad. Como ha subrayado la doctora María Villa Fombuena, "el desplazamiento de trabajadores ha mantenido una trayectoria ascendente y continua, teniendo en cuenta que entre 2010 y 2015 el incremento de los desplazamientos superaba el 42 por ciento". "Cómo abordar esta estrategia clave para las empresas hoy día con las garantías suficientes ha sido el punto de encuentro en esta jornada", ha agregado.

A modo de conclusión de la jornada, Belloso ha subrayado que "los tres grandes retos de las empresas con expatriados está en la evolución de las desglobalización, la nueva normativa comunitaria y el impacto de la tecnología".

Asimismo, ha indicado que "están cambiando las políticas de movilidad de personal de las empresas a nivel internacional por las nuevas condiciones geopolíticas, las nuevas obligaciones legales y fiscales, y por la innovación en torno a la gestión de los desplazados utilizando las nuevas tecnologías y el Big Data".

Y también ha subrayado que es necesario "reforzar el lado humano de la internacionalización y, para ello, las compañías tendrán que cambiar la manera de relacionarse con sus empleados", a la par que ha asegurado que CEU Andalucía "está preparando a sus egresados ante esta realidad laboral, asumiendo los retos y las oportunidades que les ofrece" y ha terminado preguntando "¿estamos preparados para el futuro de la movilidad internacional?".